Donna si sente male durante un rapporto sessuale e scopre di avere un problema al cuore Una donna di 45 anni ha scoperto di avere un problema al cuore dopo aver consumato un rapporto sessuale, a seguito del quale ha iniziato a stare male.

A cura di Ilaria Costabile

Una donna di 45 anni ha rischiato la sua vita nel mezzo di un rapporto sessuale, quando poco dopo aver raggiunto un orgasmo ha avvertito un rumore nello sterno, tramutatosi in un dolore lancinante. Portata in ospedale da suo marito, nei pressi di Hattiesburg in Mississippi, la donna ha scoperto di avere una SAA (Sindrome Aortica Acuta) e che l'arrivo al pronto soccorso si è rivelato provvidenziale.

Un forte dolore alla schiena, respiro corto e difficoltà di movimento, questi i sintomi che ha avvertito la 45enne quando si è recata in ospedale dove i medici, a seguito di un'analisi complessiva, hanno potuto appurato che si trattasse di una sindrome aortica acuta, scoprendo un versamento di sangue piuttosto consistente nell'arteria, sul quale hanno dovuto intervenire immediatamente prima di ulteriori complicazioni. La donna, oltre ad essere un'assidua fumatrice, aveva a complicare il quadro clinico anche una ipertensione non curata.

Le circostanze in cui si è verificato il versamento, secondo alcuni medici, non sono così comuni nelle donne, mentre negli uomini la frequenza di casi di questo genere verificatisi a seguito di rapporti sessuali intensi non è poi così rara. In media le donne rientrano in una percentuale più ristretta di questa casistica, per cui l'avvenimento resta comunque un caso eccezionale. Secondo un recente studio, episodi di sindrome aortica acuta possono verificarsi anche in situazioni di forte tensione, tra cui può rientrare anche l'adulterio. "Il rischio di morte cardiaca improvvisa durante il sesso ha una correlazione con l'adulterio, che potrebbe provocare una risposta emotiva intensificata o imprevista che rende una persona più predisposta all'AAS o alla morte cardiaca improvvisa" hanno dichiarato gli scienziati, che hanno sottolineato come nel caso in questione la donna avesse avuto un rapporto consenziente con il suo compagno, evidenziando ancor di più la rarità dell'accaduto alla luce di queste informazioni.