Donald Trump junior a caccia contro specie protette a Venezia: pronto un esposto in Procura In un video di Youtube si vede un gruppo di cacciatori a Campagna Lupia sparare contro specie protetta: nel gruppo c'è anche il figlio del presidente americano, Donald Trump Jr. Il consigliere regionale Andrea Zanoni di Europa Verde è pronto a fare un esposto in Procura e un'interrogazione parlamentare.

A cura di Giorgia Venturini

La Procura di Venezia sta per ricevere un esposto nei confronti anche del figlio del presidente americano, Donald Trump Jr. Stando alle prime informazioni, all'attenzione dei magistrati ci potrebbe essere un video caricato su Youtube circa un mese fa dal titolo: "Duck hunting Venice – Italian Job Teaser". Dalle immagini si vedrebbe una spedizione di caccia all'anatra da parte di un gruppo di persone che con tanti di cani e fucili puntano e sparano ai volatili che cadono a terra. Tra questi ci sarebbe anche Donald Jr ripreso mentre mira e spara. Tutto sarebbe successo qualche settimana fa a Valle Pierimpiè a Campagna Lupia, un comune della città metropolitana di Venezia. Nel gruppo ci sarebbe anche Oliver Martini, imprenditore agricolo specializzato in acquacoltura, già presidente dei vallicoltori veneti in Confagricoltura: sarebbe stato lui ad aver portato sul posto i cacciatori, dopotutto è lui il proprietario di Valle Pirimpiè. Il caso ora è pronto ad arrivare sia in Consiglio regionale veneto con una interrogazione di Europa Verde e in Parlamento con la richiesta di Avs di intervento del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

A diffondere il video e a spiegare cosa sta succedendo è Andrea Zanoni, consigliere regionale di Europa Verde, ambientalista e animalista che tiene a precisare: "L’area è tutelata dalle norme europee e fa parte di un sito della Rete Natura 2000 UE, come Zona speciale di conservazione denominata laguna medio-inferiore di Venezia". Poi il consigliere punta il dito contro Trump Jr: "In un frame del video, peraltro, Trump apparirebbe mentre descrive le anatre abbattute, tra le quali si scorge in primo piano una Casarca, un’anatra molto rara in tutta Europa dal colore quasi per intero arancio-ruggine". Da qui si dice pronto a un esposto in Procura e un'interrogazione in Parlamento, ricordando anche che la caccia è vietata per i non residenti. Inoltre, "serve la licenza di caccia rilasciata dalla Questura, ma soprattutto è necessario il tesserino di caccia rilasciato solo ed esclusivamente ai residenti in una delle regioni italiane, documento obbligatorio dove annotare data, luogo di caccia e quantità di animali uccisi suddivisi per singola specie". L'esposto alla magistratura perché sia chiaro che "il Veneto e l’Italia non sono proprietà degli Usa".