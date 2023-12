Disinnesco di una bomba inesplosa a Verona: circolazione interrotta sulla linea ferroviaria del Brennero Dovrebbero durare circa 8 ore le operazioni previste per far brillare un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale ritrovato a Verona il 5 dicembre scorso, durante la realizzazione di un cantiere privato. Coinvolta la linea Verona-Brennero: durante la giornata è prevista infatti la sospensione della circolazione dei treni sulla tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Sono iniziate alle 7.30 di oggi, giovedì 28 dicembre, le attività previste per disinnescare e far brillare un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale inesploso ritrovato a Verona in zona Parona, tra via Pighi e via del Ponte, il 5 dicembre scorso, durante la realizzazione di un cantiere privato. Coinvolta la linea Verona-Brennero: durante la giornata è prevista infatti la sospensione della circolazione dei treni sulla tratta.

Come si svolgeranno le operazioni

Come riferisce il Corriere della Sera, si tratta di una bomba d’aereo americana An-M 65 Gp di circa un metro e trenta centimetri di lunghezza e del peso di 500 chili caratterizzato da due sistemi d’innesco, sia anteriore sia posteriore.

A occuparsi dell'operazione di disinnesco, che dovrebbe durare circa otto ore, fino alle 17 circa, sarà l’Ottavo Reggimento Genio Guastatori della Folgore. La bomba sarà quindi caricata su un mezzo dell'Esercito e verrà trasportata fino alla cava "Casetta" di Sommacampagna, dove sarà fatta esplodere in sicurezza.

Sono circa 3mila i residenti evacuati dall’area in cui si svolgono le operazioni. Per loro è stato allestito un punto accoglienza al Palazzetto dello Sport, in quartiere Stadio, per fornire assistenza da parte dei volontari della Protezione civile durante l'intervento. Il personale del 118 si occuperà delle persone che non sono in grado di spostarsi autonomamente.

Disagi alla circolazione dei treni, attivati autobus

Sul sito di Trenitalia è stato pubblicato un avviso relativo alle operazioni e ai disagi collegati. "Dalle ore 7:30 alle ore 17:00 di giovedì 28 dicembre, su disposizioni della Prefettura di Verona, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Domegliara e Verona Porta Nuova per consentire le operazioni di rimozione di residui bellici rinvenuti a Parona", comunica l'azienda dei trasporti. L’offerta ferroviaria dei treni Alta Velocità e Regionali è riprogrammata come indicato nella locandina consultabile a questo link.

È attivata anche una linea autobus dedicati. I punti di fermata previsti per i bus sono a Verona Porta Nuova nel Piazzale esterno della stazione Stazione FS corsia E – 1 e a Domegliara nel piazzale esterno stazione FS. Prevista, inoltre, la viabilità alternativa tramite la tangenziale.