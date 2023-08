Disabile in difficoltà, intervengono carabinieri di passaggio: “Quando la gentilezza indossa la divisa” La scena, avvenuta nel giorno di Ferragosto a Loiano, nel Bolognese, ha incuriosito alcune persone che hanno immortalato l’episodio, postandolo poi sui social dove è stato molto apprezzato.

A cura di Antonio Palma

“Quando la gentilezza indossa la divisa, la gentilezza si mette al servizio dei cittadini”, così alcuni cittadini di Loiano, nel Bolognese, hanno descritto quanto accaduto nel giorno di Ferragosto nel centro della cittadina dell'Appennino tosco-emiliano. Di fronte a una coppia di anziani in difficoltà e alle prese con una sedia a rotelle, una pattuglia di carabinieri che passava per caso è prontamente intervenuta accompagnando l’uomo con problemi di mobilità nel luogo indicato.

La scena si è svolta nella più normale tranquillità ma ha attirato comunque l’attenzione di alcune persone che hanno immortalato l’episodio postandolo poi sui social dove è diventato virale tra pagine e gruppi locali. Il gesto di aiuto dei militari dell'Arma infatti è stato molto apprezzato richiamando commenti e apprezzamenti per i carabinieri.

Il fatto nella mattinata del 15 agosto quando una signora, dopo aver parcheggiato la sua auto, ha avuto difficoltà a fare scendere il marito disabile, costretto su una sedia a rotelle. La donna non è riuscita a spostarlo dal sedile alla carrozzina ma a notare i suoi sforzi una pattuglia di carabinieri che era sul posto durante un normale servizio di controllo del territorio.

Leggi anche Il video di un uomo che tenta di fuggire dopo un incidente ma ha un carabiniere in auto

I militari non si sono fatti certo pregare e sono subito intervenuti per aiutarla. Dopo aver aiutato l’uomo e scambiato qualche chiacchiera e qualche risalta con loro, li hanno accompagnati per qualche metro spingendo la sedia rotelle. Infine i due carabinieri hanno salutato la signora e il marito tornando al loro compito mentre i due coniugi hanno potuto raggiungere un vicino bar dove erano attesi da conoscenti.

La foto del momento, pubblicata sui gruppi di Loiano ha raccolto consenso unanime. “Una bellissima scena”, “I Carabinieri ci sono sempre e per chiunque”, Complimenti vivissimi a chi aiuta chi ha bisogno” son alcuni dei commenti.