Dipendente comunale ruba 360mila euro per comprarsi borse firmate: il sindaco scopre tutto e la denuncia La responsabile dell'Ufficio Finanziario e Tributi di un comune di circa 250 abitanti della provincia di Sassari dovrà difendersi dall'accusa di peculato. Si sarebbe appropriata di 360mila euro di soldi pubblici che avrebbe speso in gran parte per abiti e borse firmate.

A cura di Giorgia Venturini

Una dipendente pubblica è stata sospesa e accusata di peculato perché si sarebbe appropriata di 360mila euro di cui la maggior parte sono stati spesi per comprarsi borse e vestiti di Louis Vuitton, Gucci e Prada. È quello che hanno svelato le indagini della Guardia di Finanza di Sassari che in queste ore ha eseguito una misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di attività o funzioni presso qualunque Pubblica Amministrazione per la durata di 6 mesi. Nel mirino delle Fiamme Gialle c'è la responsabile dell’Ufficio Finanziario e Tributi di un comune di circa 250 abitanti della provincia di Sassari: dovrà difendersi dall'accusa di peculato per essersi appropriata dal 2021 di consistenti somme di denaro.

Le indagini hanno svelato che la donna, in quanto responsabile, aveva l'autorizzazione a operare sul conto corrente di Tesoreria. Da qui in quattro anni avrebbe prelevato e trasferito sul proprio conto oltre 360.000 euro. A far partire gli accertamenti sono state infatti alcune segnalazioni della banca e la una denuncia presenta dal sindaco del Comune in cui lavorava la donna. I finanzieri hanno così scoperto che trasferiva i soldi mettendo come causale: "Rimborso", "Missione". Sul suo conto i militari hanno trovato ancora circa 130mila euro. Il resto che fine ha fatto?

La dipendente avrebbe acquistato sia online che nei vari negozi di Sassari capi d’abbigliamento, borse e accessori di noti marchi (Louis Vuitton, Gucci, Prada, Twin Set, ecc.) e numerosi oggetti di argenteria. Ora le Fiamme Gialle hanno sequestrato due conti correnti, un’autovettura, un immobile sito nella città di Sassari, 52 borse ed accessori di moda di famosi brand di lusso e oggetti di arredamento in argento per complessivi 13,5 chilo.