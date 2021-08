Denunciato il rapper Baby Gang: ha usato le foto dei figli di un’influencer in un videoclip La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato il rapper milanese Baby Gang, per aver utilizzato la fotografia dei figli di una nota influencer – molto seguita sul web dalle neo mamme – accostandone l’immagine al contenuto di un brano che descrive la vita in carcere del protagonista. Il musicista in passato aveva avuto altri guai con la giustizia.

A cura di Davide Falcioni

La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato il rapper milanese Baby Gang, per aver usato la fotografia dei figli di una nota influencer – molto seguita sul

web dalle neo mamme – accostandone l'immagine al contenuto di un brano che descrive la vita in carcere del protagonista. Gli uomini delle Fiamme Gialle, coordinati dalla Procura, hanno eseguito sia indagini sul web sia perquisizioni in alcune città lombarde, raccogliendo le prove che il musicista, insieme ad altre

due persone – ovvero il regista e il realizzatore del video musicale – ha reperito le foto dei figli minori della blogger all'interno del suo sito, tutelato dal diritto d'autore, per poi riprodurla in maniera abusiva nel videoclip e nella copertina di una nota composizione musicale, che ha ottenuto quasi 10 milioni di visualizzazioni.

Dal momento che il brano che il brano descrive la vita in carcere del protagonista, è stato ritenuto che la riproduzione fosse anche diffamatoria nei confronti dei minori coinvolti. In particolare, nel corso delle operazioni, i finanzieri hanno appurato che il filmato musicale è stato riprodotto 9.633.480 volte, di cui 3.026.140 con particolare riferimento all'istante in cui appariva l'immagine incriminata. È stato quindi chiesto di rimuovere e oscurare le immagini e i video riprodotti sulle note piattaforme Apple Music Service (Itunes), Spotify, Deezer, Telecom, Qobuz.com e Amazon. La Procura ha aperto un'inchiesta nei confronti delle tre persone per aver abusivamente riprodotto, trasmesso e diffuso in pubblico la fotografia dei minori, in violazione della normativa sul diritto d'autore e per aver diffamato la loro immagine. Ai tre sono state contestate anche le sanzioni amministrative previste dalla legislazione in materia di copyright.

Chi è Baby Gang, il rapper denunciato per aver usato foto di bambini

Baby Gang, nome d'arte del 19enne Zaccaria Mouhib, non è nuovo a guai con la giustizia: risulta infatti tra gli indagati nell'inchiesta sui disordini avvenuti il 10 aprile in zona San Siro, a Milano, durante la produzione di un video rap in cui decine di giovani – oltretutto in aperta violazione delle norme anti Covid – hanno dato vita a scontri con le forze dell'ordine lanciando bottiglie e sassi. Era già balzato agli "onori" delle cronache la scorsa primavera per aver pubblicato sul suo profilo Instagram un video di una perquisizione della polizia nella sua abitazione.