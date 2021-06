"Voi che avete rapito Denise, nonostante siano passati giorni, mesi, anni…raccoglierete quello che avete seminato, sia in terra che in cielo. Mostri siete e sempre lo sarete". È quanto ha scritto Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, a settembre del 2004, nel suo ultimo posto condiviso su Facebook e Twitter. Già nei giorni scorsi la donna si era rivolta direttamente a chi aveva portato via la sua bambina ben 17 anni fa: "Se alcuni avessero una coscienza si porterebbero durante la vita il peso del non ritrovamento di mia figlia e del non giustizia", aveva scritto il 9 giugno, mentre continuano le indagini per cercare di capire cosa sia successo a Denise dopo la sua sparizione e si moltiplicano le segnalazioni di un suo possibile avvistamento.

L'ultima, come ha riferito la trasmissione di Rai 1 La vita in diretta, porta direttamente in Francia: una donna che somiglia alla signora di etnia rom con la piccola Danase (così la chiama) del video girato a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco sei settimane dopo la sparizione della piccola a Mazara del Vallo avvenuta il primo settembre 2004. Una ragazza, Mariana Trotta, ha detto di aver incontrato quella donna tre anni fa a Parigi in un campo rom: sarebbe sua zia. Stando a quanto raccontato, quest'ultima si faceva chiamare Florina e con sé aveva una ragazza che diceva di essere sua figlia. L'inviata del programma ha poi raccontato di aver parlato proprio con Piera Maggio: "Piera è cauta, è un momento di grande esposizione mediatica del caso di Denise. Ha detto ‘ho bisogno di riscontri, della verità oggettiva'. Vuole capire che tipo di segnalazione è".