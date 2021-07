in foto: Denise Pipitone.

È stato interrogato per sei lunghe ore oggi dalla Procura di Marsala Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise Pipitone, che era stata processata e poi assolta per concorso nel sequestro della bambina avvenuto a Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Lo ha riferito la redazione della trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?, sottolineando che l'uomo è stato sentito come testimone assistito nell'ambito dell'inchiesta che è stata riaperta sul caso della scomparsa della piccola. Ghaleb nello stesso processo in cui era finita Jessica fu condannato in primo grado per false informazioni a pubblico ministero a due anni di carcere. Ma in appello arrivò la prescrizione del reato. Ad assisterlo questa volta non è stato l’avvocato che lo aveva sempre difeso finora, cioè Salvatore Chiofalo, ma Walter Marino.

Dal 2004 al 2006, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi è stato ascoltato sei volte dagli inquirenti. E tante sono state le contraddizioni che gli sono state contestate in merito agli orari delle telefonate avute con Jessica nel giorno del rapimento di Denise. In una delle intercettazioni che ripropone Chi l'ha visto? Anna Corona, mamma di Jessica ed ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologica di Denise, gli chiede: "Gaspare, tu c'hai fiducia in me?" e ancora "Non ti dimenticare certi momenti nostri, che sono solo nostri". All’epoca, Gaspare Ghaleb aveva 18 anni, ora invece ne ha 35. Di recente era tornato a parlare della vicenda intervenendo alla trasmissione di Rete 4 Quarto Grado. "Mi stanno facendo passare per un mostro — aveva dichiarato —. Io con la sparizione di Denise non c’entro nulla. Ho aiutato la polizia, mi sono prestato a fare delle domande dirette a Jessica in commissariato". Inoltre, ha affermato che per colpa dei sospetti che oggi lo circondano, avrebbe anche perso il posto di lavoro presso una struttura turistica di Trapani.