Denise Pipitone, il dolore di Piera Maggio: “Per chi ha perso un figlio il tempo non scorre mai” “Si rimane sospesi nel vuoto, per chi ha perso il proprio figlio, in questo modo, il tempo non scorre mai”, così Piera Maggio, nella quarta e ultima puntata della docuserie su Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo il primo settembre 2004.

A cura di Chiara Ammendola

"Si rimane sospesi nel vuoto, mentre la vita scorre tranquillamente per tutti, per chi ha perso il proprio figlio, il proprio caro in questo modo, il tempo non scorre mai", conclude così Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, il racconto di questi lunghi anni, quelli trascorsi dalla scomparsa della figlia avvenuta il primo settembre a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Nel quarto e ultimo episodio della docuserie su Denise prodotta da Palomar Doc per Discovery e in onda questa sera alle 21.25 su Nove, Piera Maggio parla del dolore col quale convive da quel giorno ma anche della forza e del coraggio che la spingono ad andare avanti: "Mi alzo la mattina col pensiero di dove possa trovarsi Denise in quel momento e vado a letto con quel pensiero quotidianamente".

Mia figlia la cerco viva fino a prova contraria

"Le mie paura sono tante riguardo Denise, che le sia accaduto qualcosa di brutto, che qualcuno le abbia fatto del male – prosegue la mamma della piccola scomparsa a soli quattro anni – ed è per questo che io oggi dico che la cerco viva, fino a prova contraria. Se mi daranno dimostrazione diversamente, allora lì si scriverà un'altra storia, fino ad allora siamo qui a lottare per lei". È il simbolo delle mamme coraggio, Piera Maggio, di quella figura di donna forte, pronta a lottare e a sfidare tutto e tutti pur di avere la verità, che la cronaca italiana ci ha più volte raccontato: "È come se Piera Maggio avesse voluto frenare il suo invecchiamento – racconta Giacomo Frazzitta, legale della donna, che segue la vicenda del giorno della scomparsa di Denise – è come se una madre che ha perso una figlia volesse rimanere nel suo aspetto com'era l'ultima volta in cui la bambina l'ha vista".

Gli ultimi sviluppi della scomparsa di Denise

Nelle quattro puntate della docuserie sono stati raccontati tutti gli eventi principali della sparizione di Denise Pipitone, dalla mattina dell'1 settembre raccontata dalla nonna della piccola che era con lei e dal fratello Kevin, che per la prima volta ha deciso di parlare, fino all'ultima segnalazione, quella che lo scorso anno ha portato le speranze di Piera Maggio fino in Russia, con il caso di Olesya. Ad oggi anche l'ultima inchiesta, quella che vedeva indagati Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, e Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista, l'uomo che disse di vedere la bambina il giorno della scomparsa, è stata archiviata. Ma sono stati proprio questi ultimi eventi a riaccendere i riflettori sulla scomparsa di Denise la cui vicenda è approdata in Parlamento dove è stato avviato l'iter per una Commissione d'inchiesta che possa far luce sull'accaduto. Una speranza che, come racconta anche il papà biologico della piccola e marito di Piera Maggio, Piero Pulizzi, non è mai svanita: "Ogni giorno quando squilla il telefono o suona il campanello di casa, spero sempre che sia lei che ci dice: ‘Mamma, papà… sono qui'. È il mio sogno"

La quarta puntata della docuserie su Denise Pipitone

“Denise” è una docuserie in quattro puntate, prodotta da Palomar DOC per Discovery, diretta da Vittorio Moroni, scritta con Simona Dolce, che racconta la vicenda della scomparsa Denise Pipitone, di cui non si hanno più notizie dall'1 settembre 2004. Quella mattina di fine estate, a soli quattro anni, mentre giocava col cuginetto in strada davanti alla porta di casa dove in quel momento la nonna era intenta a cucinare il pranzo svanì nel nulla. Una vicenda che dopo più di 17 anni non è mai stata chiarita: nonostante le inchieste, i processi e le tante piste e testimonianze la piccola Denise non è mai stata trovata e così non sono mai stati individuati i responsabili della sua scomparsa.