Denise Pipitone, Chi L’ha Visto torna sul caso Olesya Rostova: “La sua vera madre è stata trovata?” Nella puntata in onda domani sera, 15 settembre, di Chi L’Ha Visto? si parlerà delle novità che arrivano dalla Russia che hanno a che fare con il caso di Olesya, la ragazza che per molti giorni si è creduto potesse essere Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo il 1° settembre 200. Una storia che aveva fatto molto discutere in primavera per il modo in cui era stata portata avanti dalla tv russa…

Domani sera a Chi L'Ha Visto? si tornerà a parlare di Olesya ‘Angela' Rostova, la ragazza russa che per giorni si era pensato potesse essere Denise Pipitone. Una storia, quella arrivata in prima vera della Russia, che aveva tenuto l’Italia per giorni con il fiato sospeso, divisa tra la speranza che mamma Piera potesse finalmente riabbracciare sua figlia e l'amarezza per la gestione che la tv russa aveva avuto della vicenda, trasformata in un vero e proprio show nonostante i temi molto delicati. Olesya, oltre ad avere una importante somiglianza con la stessa Piera Maggio, aveva raccontato di aver avuto una storia molto simile a quella della bimba scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo ed è per questo che erano stati fatti tutti gli accertamenti del caso, per capire se quella ragazza potesse essere davvero Denise. Ma nell'ultima puntata nусть говорят (Lasciateli parlare) in onda su Primo Canale russo, grazie agli esami dei gruppi sanguigni, era venuto fuori che Olesya non aveva nulla a che fare con la figlia di Piera Maggio.

Chi è Olesya ‘Angela' Rostova

Domani dunque Chi L'Ha Visto? tornerà a parlare di Olesya che afferma di essere ancora alla ricerca dei suoi genitori biologici. E' bene dire che dei dubbi su quanto raccontato dalla ragazza erano già emersi nelle ore precedenti la messa in onda della puntata clou di Lasciateli Parlare. Ore nelle quali Olesya Rostova, il cui vero nome sarebbe Angela, aveva già incontrato la sua vera sorella biologica, Anastasia Nikulina Zhuchkova. Le due si erano aggiunte su Instagram (il profilo è @Play.yourself) scambiandosi diversi like. Successivamente erano emerse indiscrezioni sul fatto che Olesya fosse addirittura un'attrice (protagonista tra l'altro di alcuni film hot) assunta per interpretare una parte in show. "Nella prossima puntataLa vera mamma di Olesya è stata trovata? Importante scoperta della tv russaMercoledì #15settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su Rai 3 e RaiPlay" si legge nel post pubblicato sui canali social dalla trasmissione dedicata alle persone scomparse.