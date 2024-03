Decine di casi di morbillo in Usa, Bassetti: “Persa copertura vaccinale guadagnata in 40 anni” “Abbiamo perso sulla copertura vaccinale in soli 3-4 anni quello che avevamo guadagnato nei precedenti 40. Siamo in pratica tornati agli anni ’80” ha dichiarato l’infettivologo Matteo Bassetti, commentando quanto sta accadendo in Usa dove in due mesi si sono registrati ben 45 casi di morbillo in 17 stati diversi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“In soli 3-4 anni abbiamo perso la copertura vaccinale contro il morbillo che avevamo guadagnato nei precedenti 40 anni”, lo ha spiegato Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando quanto sta accadendo in Usa dove in due mesi si sono registrati ben 45 casi di morbillo in 17 stati diversi.

“Ci sono stati 45 casi di morbillo in 17 stati USA in poco più di 2 mesi. Ormai il morbillo torna ad essere una malattia diffusa negli USA e in tutto il resto del mondo perché molte persone non sono vaccinate” ha spiegato Bassetti sui social, sottolineando come i dati sul ritorno della malattia infettiva siano direttamente collegati ai passi indietro sulle vaccinazioni.

“Abbiamo perso sulla copertura vaccinale in soli 3-4 anni quello che avevamo guadagnato nei precedenti 40. Siamo in pratica tornati agli anni '80. Un po' come i gamberi", ha aggiunto l'infettivologo, postando i dati dei primi mesi di quest'anno in Usa che si avvicinano pericolosamente al numero di casi osservati in tutto il 2023. "Si tratta di quasi lo stesso numero di casi che abbiamo avuto durante l'intero anno solare 2023. Non siamo partiti alla grande", ha confermato Sarah Lim del Dipartimento della Salute del Minnesota, aggiungendo: "“Il motivo per cui stiamo assistendo a questo aumento di casi ed epidemie, anche se il morbillo è stato dichiarato eliminato dagli Stati Uniti molti anni fa, è principalmente dovuto ai viaggiatori non vaccinati”.

Secondo il nostro Istituto Superiore di Sanità, anche in Italia nel corso dello scorso anno sono stati segnalati alla sorveglianza 43 casi di morbillo e due di rosolia. Il 93% dei casi totali era non vaccinato. In particolare, per il morbillo, si è osservato un aumento negli ultimi quattro mesi dell’anno, con 32 casi segnalati tra settembre e dicembre 2023, rispetto a tre casi nello stesso periodo del 2022. Il 42% dei casi totali segnalati nel 2023 sono casi importati. L’età mediana dei casi è 27 anni ma l’incidenza più elevata è stata osservata nei bambini sotto i 5 anni di età. Il 26% dei casi ha riportato una complicanza.

Il morbillo è una malattia infettiva esantematica acuta causata da un virus a RNA del genere Morbillivirus, di cui esiste un unico sierotipo. Il morbillo è diffuso in tutto il mondo e l’uomo è l’unico ospite naturale. Grazie alla vaccinazione, si è verificata una significativa riduzione dell’incidenza del morbillo nel mondo. Tuttavia, la malattia rimane un’importante causa di morbilità e mortalità: si stima che nel 2022 siano morte di morbillo 136.200 persone, per lo più bambini di età inferiore ai 5 anni.