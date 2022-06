Dall’estero per farsi autografare la Vespa da Al Bano ma la rubano: “Che immagine diamo?” Protagonisti loro malgrado della vicenda due ammiratori del noto cantante pugliese che nei giorni scorsi erano partiti da Innsbruck, in Austria per raggiungere la tenuta di Al Bano.

A cura di Antonio Palma

“Che razza di immagine diamo all'esterno?”, è il commento sconfortato del cantante Al Bano dopo aver appreso del brutto episodio capitato a due suoi fan che si erano imbarcati in un lunghissimo viaggio dall’estero di oltre 1100 chilometri per raggiungere la Puglia e avere un autografo ma, una volta giunti a destinazione, sono stati derubati.

Protagonisti loro malgrado della vicenda due ammiratori del noto cantante pugliese che nei giorni scorsi erano partiti da Innsbruck, in Austria per raggiungere la tenuta di Al Bano e incontrare il loro idolo. Un viaggio lunghissimo se si pensa che lo hanno fatto a bordo di due piccoli motorini, due Vespa. L’intenzione infatti era quella di farsi fotografare i ciclomotori dal cantante per renderle uniche.

Una impresa che sembrava essere riuscita nel migliore di modi visto che erano riusciti a parlare con l’artista e ad ottenere da lui l'agognato autografo. Poche ore dopo, però, la felicità si è tramutata in tristezza quando hanno scoperto che una Vespa era stata derubata mentre proseguivano la vacanza in Puglia e facevano il bagno a Campo di Mare, vicino San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.

Immediata la reazione del cantante dopo essere stato informato dell’accaduto dagli stessi protagonisti. Al Bano ha invitato i ladri a restituire i maltolto facendo un appello pubblico “Che razza di immagine diamo all'esterno? Si parla sempre di Puglia come meta regina del turismo. Eppure questi gesti sono quelli che ammazzano il turismo. Mi rivolgo ancora una volta ai ladri della Vespa: restituitela, potete portarla anche a casa mia. Se qualcuno ha sbagliato è ancora in tempo per pentirsi” ha dichiarato Al Bano alla Gazzetta del Mezzogiorno.