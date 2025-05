Dal fiume emerge il cadavere di un uomo, orribile rinvenimento a Pescara

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Orribile rinvenimento oggi a Pescara dove dalle acque del fiume omonimo che sfocia in Adriatico nelle scorse ore è emerso il corpo senza vita di un uomo. Il cadavere è stato individuato da alcuni passanti nella prima mattinata di venerdì 2 maggio nei pressi della banchina sud del porto canale della città abruzzese. Dopo la segnalazione e la chiamata di emergenza, sul posto sono accorse forze dell’ordine e i vigili del fuoco per il recupero del corpo.

Il cadavere è stato recuperato poco dopo da un squadra di pompieri che lo hanno trasferito in banchina per il successivo trasporto in obitorio dove ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenute anche unità della Guardia Costiera, i sanitari del 118 e la polizia di stato a cui spetterà il compito di indagare sui fatti.

Sono in corso ora le operazioni di accertamento dell’identità della vittima. Da un primo esame esterno del corpo, si ipotizza che l’uomo sia un adulto con apparente età tra i 65 e i 70 anni. Al momento le indagini sono in una primissima fase ma il pm di turno è stato già informato e probabilmente nelle prossime disporrà l’autopsia o comunque un esame post mortem per stabilire l’esatta causa di morte dell’uomo e a quando risale il decesso.