Cuneo, 87enne ritrovato morto: era andato a cercare funghi. Corpo vegliato dal suo cane per due giorni

A cura di Biagio Chiariello

È stato ritrovato senza vita Chiaffredo Barbero, per tutti Fredo, – disperso da venerdì sera a Manta nel Cuneese. Per due giorni il corpo dell'87enne è stato vegliato dal suo cane. L'anziano era uscito di casa nel primo pomeriggio di venerdì 3 giugno, forse per andare in cerca di funghi: alla sera, non vedendolo rientrare a casa, i famigliari hanno lanciato l'allarme. Barbero non aveva il telefono con sé.

Sono scattate subito le ricerche da parte degli uomini del soccorso alpino insieme con vigili del fuoco, carabinieri, volontari Anfi e Aib, oltre a molti volontari del paese. È stata una squadra dell’Aib a trovare il corpo dell’uomo nella zona di Santa Cristina. Non è chiaro cosa sia accaduto, non si esclude abbia perso l’orientamento e abbia avuto un malore. Le dinamiche sulle sue ultime ore di vita e sulla cause della morte sono ora al vaglio delle Forze dell'Ordine.

L'auto dell'uomo era stata ritrovata subito nei pressi del santuario di San Leone di Manta. Purtroppo però, le ricerche si sono concluse nel modo peggiore possibile: il cadavere di Barbero è stato ritrovato in una zona boschiva in direzione del santuario di Santa Cristina di Verzuolo.

Il sindaco di Manta, Paolo Vulcano, impegnato nelle ricerche in questi giorni, è andato dalla famiglia per le condoglianze. "Lo conoscevo bene, era un volontario degli Aib e molto stimato in paese. Conosceva sicuramente quella zona, è una grande disgrazia – spiega -. Ci stringiamo al dolore della famiglia che ci tiene a ringraziare tutti i volontari della zona e le forze dell’ordine per l’impegno nelle ricerche".