Secondo l'ultimo monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia, realizzato da Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute sulla base dei dati del periodo 21-27 dicembre, sono tre le regioni che presentano un indice di contagiosità del Coronavirus (Rt) superiore alla soglia di guardia di 1 e compatibili con uno scenario di tipo 2. Si tratta di Calabria (1,09), Liguria (1,07) e Veneto (1,07), mentre l'indice Rt a livello nazionale è salito a 0,93. Quest'ultima regione è al momento quella che presenta il più significativo incremento giornaliero di nuove infezioni. Da giorni, infatti, si superano abbondantemente i duemila casi, con una pressione sul sistema ospedaliero mai così forte neppure durante la prima ondata della pandemia.

Veneto, Liguria e Calabria: "Misure anche dopo Natale"

In Veneto, infatti, oltre ad un Rt puntuale maggiore di 1 si registra una incidenza particolarmente elevata. Come si legge nel report, "questo desta particolare preoccupazione, pertanto nuovamente si esorta ad applicare con urgenza le misure previste per il livello di rischio attribuito in accordo con il documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732". Ma misure restrittive dopo le vacanze di Natale sono consigliate anche alle altre due regioni con indice Rt superiore a 1. Anche per Calabria e Liguria, la bozza parla di "particolare preoccupazione"e "si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche alla fine di queste festività".

La situazione regione per regione

Oltre alle tre regioni con indice Rt superiore a 1, e quindi a rischio contagio alto, in altre tre è pari o superiore a 1, cioè in Basilicata (1,09), Lombardia (1), Puglia (1), altre tre presentano un indice molto vicino, vale a dire Emilia Romagna (0,98), Friuli Venezia Giulia (0,96) e Marche (0,99). Nove regioni sono classificate a rischio basso di contagio. Ecco, di seguito, il valore Rt regione per regione: