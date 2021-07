La campagna vaccinale anti covid in Italia prosegue anche se lentamente. Tra stop improvvisi per mancanza di dosi disponibili in alcune regioni, ritardi nelle prenotazioni per i soggetti più deboli e gli anziani siamo arrivati ad oggi, venerdì 2 aprile, a oltre 10 milioni e mezzo di somministrazioni e a oltre 3,3 milioni di soggetti completamente vaccinati. Ad oggi le regioni che hanno vaccinato di più in assoluto sono Lombardia, con oltre 1.6 milioni di dosi e il Lazio con oltre un milioni di dosi, seguite da Veneto, Emilia Romagna e Campania che sono però anche le regioni che hanno ricevuto il maggior numero di dosi.

La Calabria la regione coni dati peggiori nel campagna vaccinale covid

Come percentuale di somministrazioni sulle sodi consegnate, invece, troviamo in testa la Provincia di Bolzano seguita da Veneto, Molise, Valle D'Aosta e Provincia di Trento, tutte oltre il 90 % delle dosi. In fondo invece troviamo sempre la Calabria che fa segnare ancora percentuali sotto l'80%, unica regione in Italia, ed è anche ultima per dosi sulla popolazione residente. Sula popolazione residente in testa invece ci sono Molise, Bolzano, Emilia Romagna e Liguria.

Booom di vaccinazioni nel Veneto questa settimana

Questa settimana la regione che ha vicinato di più in termini assoluti resta la Lombardia con oltre 240mila dosi somministrate in sette giorni che è anche la media giornalieri italiana, ma a fare un grosso balzo in avanti nella campagna vaccinale questa settimana è il Veneto che è seconda e ha fatto registrate quasi 210mila dosi somministrate. Un traguardo però che ha rischiato di esaurire tutte le scorte disponibili visto che lo stesso Governatore Zaia ieri ha ricordato che senza nuove consegne di fiale la campagna avrebbe subito un temporaneo stop. Lo stesso pericolo in cui è finita anche la Regione Lazio che infatti questa settimana è terza come somministrazioni di vaccini con oltre 160mila dosi. Tra le altre grandi regioni, si attestano intorno alle 130mila dosi a testa in sette giorni Campania ed Emilia Romagna. Infine poco meno di 120mila dosi per il Piemonte e poco più di 110mila per la Toscana.