“Costretto a fare lunghissimi viaggi in auto per vedere mia figlia: aerei e treni costano troppo”

Chi vuole tornare a casa durante il periodo natalizio deve spesso vedersela con prezzi altissimi dei trasporti. Fanpage.it sta raccogliendo le testimonianze dei vostri viaggi. Il quadro che ne esce fuori è parecchio critico. Se anche tu hai avuto un’esperienza simile o stai avendo difficoltà nel tornare a casa per le feste, scrivici a segnalazioni@fanpage.it o clicca qui.

Riportiamo di seguito uno dei racconti arrivati alla nostra redazione. La persona che ci scrive in questo caso non parla nello specifico dei prezzi dei biglietti aerei per il periodo natalizio, in quanto spiega che il problema dei costi altissimi – non solo dei voli ma anche dei treni – vale praticamente sempre.

"Non se ne può più", ci racconta, aggiungendo di essere d'accordo con la signora Mariateresa, un'altra lettrice che ha descritto a Fanpage.it le difficoltà sue e della sua famiglia nel tornare a casa per le feste.

La lettera a Fanpage.it

Concordo pienamente con la signora Mariateresa: anche mia figlia che abita in Germania, vicino a Francoforte, quando spera di poter venire in Italia, a Bologna, inizia a studiare i siti delle compagnie aeree nel tentativo di trovare dei costi accessibili per due adulti e una bambina di quindici mesi.

E io stesso, quando voglio andare a trovarli, mi muovo in automobile nonostante le minimo dieci ore e mezza di viaggio!

Con il treno la situazione non cambia molto: per la lunghezza del viaggio è come andare in automobile, e il costo dei biglietti per due persone è molto simile al viaggio in aereo. Non se ne può più.