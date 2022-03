Costo della Benzina alle stelle e il portale del Ministero va offline: impossibile aggiornare i prezzi Il portale del Ministero dello sviluppo economico dedicato ai costi dei carburanti va offline per manutenzione. Intanto anche oggi i prezzi di benzina e gasolio aumentano.

A cura di Antonio Palma

Mentre l’Italia fa i conti con una impennata dei prezzi di benzina e gasolio con numeri record mai registrati prima, il portale del Ministero dello sviluppo economico dedicato proprio ai costi dei carburanti alle pompe di benzina va offline per manutenzione. Da questa mattina infatti chi tenta di accedere al cosiddetto Osservatorio Prezzi Carburanti viene accolto da un avviso che segnala l’impossibilità di poter inserire i nuovi prezzi. Il Mise avverte che il sito è in aggiornamento e avvisa i gestori degli impianti di distribuzione carburante che non è quindi possibile comunicare i nuovi prezzi di benzina e gasolio.

“Sito in Aggiornamento, non è quindi possibile effettuare la comunicazione dei prezzi” è l’avviso che poi rassicura i distributori assicurando che per tutto il tempo del non funzionamento del portale la mancata comunicazione dei prezzi non è sanzionabile. “ Nell'assicurare che si sta lavorando per ridurre al minimo i disagi, si ricorda che nei casi di non funzionamento del sistema dell'Osservatorio Prezzi Carburanti, la mancata comunicazione dei prezzi nell'arco di tempo corrispondente al malfunzionamento è giustificata e non sanzionabile” si legge infatti nell’avviso.

Prezzo del gasolio supera costo della benzina

Intanto anche oggi i prezzi dei carburanti aumentano ancora sulla rete di distribuzione italiana con alcune compagnie che annunciano ritocchi al rialzo. Secondo l’ultimo rilevamento, la media nazionale del prezzo diesel ha superato quello della benzina, anche se di poco. Il gasolio infatti costa mediamente 2,3 euro al litro in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self invece sale a 2,217 euro per litro, mentre in modalità servito schizza a 2,323 euro. Aumenti consistenti si registrano anche per Gpl e metano per auto. Il prezzo per il Gpl sale a 0,902 euro per litro mentre quello medio del metano aumenta a 2,355 euro.

Caro-carburanti, indaga la procura di Roma

Aumenti dietro il quali per molti analisti si potrebbe nascondere anche una speculazione. Nei giorni scorsi, anche il ministro per la Transizione ecologica Cingolani aveva parlato di "colossale truffa", a proposito dei rincari dei carburanti. Per accertarlo la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in merito all'aumento del prezzo di gas, energia elettrica e carburanti. Al momento si è una fase preliminare di raccolta dati e il fascicolo e a carico di ignoti e senza ipotesi di reato. "L'indagine è volta a verificare le ragioni degli aumenti e individuare eventuali responsabili", dice la Procura spiegando che gli accertamenti sono affidati alla Guardia di Finanza.