Cosa sta succedendo col Super Green Pass: migliaia di persone vaccinate senza certificazione Il caso è stato sollevato dalla Regione Sardegna: dopo essersi vaccinate molte persone hanno segnalato di non essere riuscite a scaricare il “pass” a causa del malfunzionamento della piattaforma nazionale.

Da ieri, martedì primo febbraio, è stato esteso l'obbligo di esibire il Green Pass per entrare nei negozi, negli uffici pubblici, alle poste e in banca, circostanza che – unica all'obbligo vaccinale per gli over 50 – ha determinato una corsa alle vaccinazioni per ottenere il certificato verde. In molti, tuttavia, hanno segnalato di non essere ancora riusciti a scaricare il "pass" a causa del malfunzionamento della piattaforma nazionale; per questo non sono pochi i disagi di quanti, pur essendo in regola, non possono recarsi al lavoro, prendere un aereo oppure andare in un ufficio postale. Il caso riguarda tutta Italia ma a denunciarlo è stata la Sardegna, isola in cui molti hanno lamentato la mancata comunicazione dell'Authcode, il codice necessario per ottenere il Green Pass. I problemi, in particolare, riguardano quanti dal 24 al 28 gennaio si sono presentati negli hub vaccinali ma non hanno ancora ricevuto il messaggio sul proprio cellulare per scaricare il certificato verde, messaggio che solitamente arriva nell'arco di 48 ore. L'assessorato regionale della Sanità della Sardegna ha fatto sapere di avere sollecitato l'intervento di Poste Italiane, che gestisce la piattaforma tecnologica delle vaccinazioni anche per l'Isola, e della Struttura commissariale per l'emergenza. "Da quanto emerso, alla base del mancato rilascio dei Green Pass, che ha coinvolto anche altre Regioni oltre alla Sardegna – fa sapere la Regione in una nota – risulta un problema tecnico sul sistema dell'Anagrafe nazionale vaccini (AVN) del Ministero della Salute. Attualmente, da Roma, è in corso un intervento straordinario per risolvere la criticità e i primi codici non ancora comunicati saranno trasmessi da subito".

Poste Italiane: "Non siamo responsabili per gli inconvenienti tecnici"

Dal canto suo Poste Italiane ha preso le distanze dai ritardi nel rilascio del Green pass e mancate comunicazioni dell'Authcode precisando "di non essere in alcun modo responsabile delle cause che hanno determinato tali inconvenienti". "Come comunicato dalla Regione Sardegna – si legge ancora nella nota – il problema tecnico riscontrato riguarda situazioni non ascrivibili a eventuali problematiche della piattaforma informatica messa a disposizione da Poste Italiane la quale, infatti, gestisce esclusivamente i processi relativi alla pianificazione delle vaccinazioni e non interviene sulle autenticazioni e sull'invio dei codici di attivazione dei Green pass". Alla base del mancato rilascio dei Green Pass, che ha coinvolto anche altre Regioni oltre alla Sardegna, ci sarebbe un problema tecnico sul sistema dell’Anagrafe nazionale vaccini (AVN) del Ministero della Salute. Attualmente, da Roma, è in corso un intervento straordinario per risolvere la criticità e i primi codici non ancora comunicati saranno trasmessi già da questa notte.