Cosa ha detto Ilaria Capua sul vaiolo delle scimmie La virologa al GR1 su Rai Radio1 respinge ogni accostamento tra monkeypox e covid. “Come mettere a confronto una Ferrari con una 500”

A cura di Biagio Chiariello

Il Covid 19 e il vaiolo delle scimmie? Come una Ferrari è una Fiat 500. Lo dice al GR1 su Rai Radio1 la virologa, che respinge ogni accostamento tra monkeypox e il virus SarsCov2. Quest'ultimo infatti "si diffonde a una velocità molto maggiore del vaiolo delle scimmie, paragonarli è come mettere a confronto una Ferrari con una 500″.

Il vaiolo delle scimmie si trasmette attraverso contatto molto ravvicinato, la via sessuale è una delle possibilità ma non l'unica", aggiunge Capua e precisa: "non è una malattia legata all'omosessualità, ma a comportamenti sessuali promiscui".

Le persone vaccinate contro il vaiolo, spiega Ilaria Capua, hanno una maggiore protezione, la malattia chiaramente può creare più danni in persone fragili, come bambini, immunodepressi e donne in gravidanza, "ma mi sento di rassicurare tutte le donne in gravidanza – sottolinea – che il rischio di contagio è veramente, veramente basso".

I vaccini contro il vaiolo delle scimmie

Intanto sono due i vaccini contro il vaiolo che potrebbero essere utilizzati contro il vaiolo delle scimmie, uno è prodotto dalla Emergent BioSolution, un'azienda americana, il secondo dalla dell'europea Bavarian Nordic, con sede in Danimarca. A fare il punto sui due vaccini ad oggi disponibili in Europa e Nord America, che al momento non vengono somministrati, è un articolo su Science magazine firmato da Jon Cohen.

Il virus potrebbe trasmettersi agli animali domestici

Secondo gli scienziati, Il vaiolo delle scimmie potrebbe diffondersi agli animali domestici e alla fauna selvatica e diventare endemico in Europa. L'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha affermato che i roditori domestici di persone contagiate (come ratti e topi) dovrebbero essere isolati in quanto sono ospiti adatti" e un "evento di spill-over" che potrebbe rendere il virus endemico nel continente.

