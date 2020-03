Riceviamo e pubblichiamo

"Vi scrivo da cittadina comune, che svolge tutti i giorni il lavoro di cassiera all'interno di un supermercato molto conosciuto a Napoli. Vi scrivo in merito all'emergenza coronavirus che si presenta ad oggi come una potente minaccia per tutti. Noi dipendenti di supermercati, che siamo a stretto contatto con tante persone al giorno, con persone che, nonostante ci sia una situazione così grave che incide sulla salute di tutti noi, continuano a fare file chilometriche per comprare da mangiare e la maggior parte senza eseguire le norme di sicurezza approvate anzi imposte, a noi chi ci tutela?

Noi lavoriamo con la paura, le persone sono comodamente sedute sul divano di casa in quarantena per salvaguardare la propria salute e noi invece siamo li a combattere con l'ignoranza delle persone che sembrano non capire e continuano a fare la spesa tutti i giorni facendo file lunghissime.

Vorrei capire il senso di questa cosa, cosa fermiamo così?

E ci tengo a precisare che io amo lavorare e che in primis ho il terrore di perdere il lavoro quindi ogni giorno mi auguro che l'azienda in cui lavoro trovi sempre la forza di andare avanti ed affrontare tali situazioni, ma dovrebbe essere chi ci governa ad agire drasticamente per il bene comune. Sembra veramente che siano giorni normali dove tutti si recano normalmente a fare la spesa e a mio parere é pericoloso.

Probabilmente a questo messaggio non riceverò risposta anzi quasi certamente… ma spero che venga letto ed esaminato e che facciate qualcosa anche per noi che lavoriamo al servizio di persone che non capiscono la reale situazione grave che sta circondando le nostre vite. Se proprio non è possibile fermare i supermercati almeno mandate pattuglie di controllo per evitare che si crei folla".

Grazie per l'ascolto.

Distinti saluti Francesca.