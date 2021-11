Coronavirus Italia, oggi 11.555 casi su 574.812 tamponi e 49 morti, tasso di positività al 2%: i dati del bollettino del 20 novembre In aumento i casi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 11.555, mentre 49 sono i morti, secondo il bollettino di oggi del Ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 574.812: tasso di positività al 2%

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 11.555 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 10.544 di ieri. I morti segnalati nell'ultima giornata sono invece 49. È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 20 novembre, appena diffuso dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale così a 4.915.981 mentre i decessi totali dall’inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia sono 133.131. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 574.812 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta al 2%. Gli attualmente positivi salgono a quota 143.401 (+6.271). I guariti totali sono 4.639.449 (+5.220). La regione con più casi giornalieri è la Lombardia.

I contagi di oggi in Italia, Regione per Regione

Sono 4.915.981 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +1.930

Veneto: +1.928

Campania: +983

Emilia Romagna: +1.055

Lazio: +1.079

Piemonte: +587

Sicilia:+648

Toscana: +423

Puglia: +257

Friuli-Venezia Giulia: +660

Marche: +283

Liguria: +337

Calabria: +230

Abruzzo: +265

P.A Bolzano: +399

Sardegna: +129

Umbria: +113

P.A Trento: +164

Basilicata: +29

Molise: +16

Valle d'Aosta: +40

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati analizzati in totale 574.812 tamponi, tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta così al 2%.

Ricoveri e terapie intensive

Ricoveri covid ancora in aumento nell'ultima giornata. I pazienti totali in area medica sono ora 4.250, con un aumento di 105 unità nelle ultime 24 ore. I pazienti covid in terapia intensiva sono invece 512 (+0 rispetto a ieri).

Le vaccinazioni Covid in Italia

Stando all’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti Covid del Ministero della salute con i dati di oggi venerdì 19 novembre, in Italia sono 93.215.976 dosi di vaccino anti covid somministrate finora. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 45.638.318 corrispondenti all'84,50% della popolazione over 12. Inoltre 3.126.344 di persone hanno ricevuto anche la terza dose