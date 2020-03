Il viceministro della Sanità Pierapolo Sileri ha invitato i cittadini a esporre messaggi di incoraggiamento da finestre e balconi, come già moltissimi cittadini stanno facendo. "Grazie ad ogni cittadino responsabile. – scrive Sileri in un post su Facebook – Grazie a tutti coloro che combattono questa guerra che vinceremo. Le nostre finestre ed i nostri affacci sono le migliori bacheche per comunicare la nostra forza". L'esponente del Movimento 5 stelle ha postato di corredo alle sue parole una foto che mostra uno striscione appeso a un balcone di un palazzo di Roma e che recita: "W il Sistema Sanitario Nazionale", accompagnato da un grande cuore. Tra i commenti molti i cittadini che hanno postato la foto del cartello o dello striscione che hanno scelto di appendere al loro balcone.

Coronavirus, gli striscioni alle finestre: "Andrà tutto bene"

Tanti gli striscioni a Roma e non solo fatti soprattutto dai bambini e dalle bambine a casa che si vedono da finestre e balconi. Su molti un arcobaleno e il messaggio "Andrà tutto bene" accompagnato dall'hashtag che #iorestoacasa, con cui le istituzioni e molti cittadini stanno invitando tutti ad attenersi alle regole prescritte dal governo che limitano gli spostamenti solo al minimo indispensabile. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese questa mattina ha annunciato la possibilità di "nuove scelte coraggiose", che potrebbero ulteriormente inasprire le limitazioni per impedire l'allargarsi del contagio.