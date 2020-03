Alle 17 sulla A22 del Brennero si registrano solo 4 km di coda. Al momento, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche, "l'emergenza sembra essere risolta". Lo fa sapere il ministro Luigi Di Maio dopo che a causa dei controlli serrati da parte delle autorità austriache si era formato un lungo serpentone di tir per una lunghezza di 80 chilometri. L'emergenza sanitaria causata dal diffondersi del coronavirus in Italia sta influenzando diversi ambiti, compreso appunto il traffico sull’Autobrennero, vicina al collasso nelle ultime ore.

Traffico e disagi sull'Autobrennero – Ieri il traffico dall’Italia all’Austria lungo quella che è considerata una delle più importanti arterie stradali nel cuore dell’Europa è rimasto bloccato. Circa 80 chilometri di coda segnalati nelle ultime ore. Mezzi pesanti sono rimasti fermi tra Bolzano Nord e il confine di Stato del Brennero. Pesanti disagi segnalati anche per il traffico automobilistico che è obbligato a uscire a Ponticolo poco dopo il viadotto di Colle Isarco. Da mercoledì mattina le autorità austriache hanno avviato controlli sui mezzi che entrato nel Paese. Restano chiuse le entrate di Bolzano Nord, Chiusa, Bressanone zona industriale, Bressanone/Varna e Vipiteno. Proseguono intanto i controlli per chi esce dalla Val Gardena che, stando alle parole delle autorità cittadine, i casi di contagio da Coronavirus "sarebbero diversi". Per limitare il traffico sono stati chiusi i passi Sella e Gardena.

La richiesta di Confindustria: “Sboccare il Brennero” – L'Unione europea intervenga urgentemente e con decisione sul governo austriaco, perché cessi il blocco dei transiti stradali di merci del Brennero è la richiesta arrivata da Confindustria, che sollecita un'azione per mantenere la libertà di movimento di persone e merci e sanzionare l'Austria e qualsiasi altro Stato membro che adotti misure "che non hanno nulla a che fare con l'emergenza sanitaria e che appaiono palesemente dannose e discriminatorie e violano gravemente i Trattati europei".