In questi giorni di emergenza coronavirus in Italia, il governo ha messo sul campo diverse misure economiche di sostegno a famiglie e imprese. In particolare, come ha spiegato la ministra Nunzia Catalfo, il governo ha pensato a strumenti come il congedo parentale straordinario. E secondo quanto prevede la bozza del decreto che dovrebbe essere approvato nella giornata di domani in Consiglio dei ministri, è previsto un congedo di 12 giorni massimo per uno dei due genitori (anche alternati) di figli minori di 12 anni dipendenti, con due ipotesi. Prima ipotesi: 30 percento di retribuzione per tutti, seconda ipotesi 80 percento di retribuzione per chi prende meno di due volte e mezzo il trattamento minimo e 30 per chi prende oltre le due volte e mezzo. Per quanto riguarda gli autonomi, in entrambe le ipotesi, il 30 percento della retribuzione giornaliera stabilita convenzionalmente per il proprio settore. Previsto in alternativa un bonus baby sitter da 600 euro. Chi ha figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni può decidere di assentarsi da lavoro senza prendere indennità se l'altro genitore deve lavorare.

Fino a 15 giorni di retribuzione piena – Il ministero della famiglia propone un'altra ipotesi di aiuto alle famiglie: congedo di 10 giorni a retribuzione piena, che aumentano di altri 5 se i due genitori li suddividono in parti uguali, bonus baby sitter da 600 euro per chi ha figli minori di 14 anni e 500 euro per i caregiver.