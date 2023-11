Coppia statunitense lascia tutto e si trasferisce in Puglia: “Ci sentiamo a casa, più che negli Usa” I 70enni Glenda e Randy Tuminello, originari di Spokane, nello stato di Washington, hanno deciso di cambiare vita, lasciare gli Usa e di ritirarsi a Polignano a Mare, nel Barese. Una scelta, raccontano, fatta dopo il periodo della pandemia che li ha costretti a riconsiderare i loro progetti a lungo termine.

A cura di Eleonora Panseri

I 70enni Glenda e Randy Tuminello (foto Instagram)

Una coppia statunitense, i 70enni Glenda e Randy Tuminello, originari di Spokane, nello stato di Washington, ha deciso di lasciare la loro vita negli Usa e di ritirarsi a Polignano a Mare, nel Barese.

Una scelta, raccontano alla Cnn, fatta nel dicembre 2022, dopo il periodo della pandemia che li ha costretti a riconsiderare i loro progetti di vita a lungo termine e a cercare un luogo che desse loro anche dei vantaggi a livello fiscale. A Polignano hanno potuto realizzare il loro "sogno italiano".

“Prima del Covid avevamo programmato di trascorrere solo un anno in Italia, per festeggiare la pensione", ha raccontato Glenda, ex insegnante di matematica del liceo e interior designer. "Ma poi la pandemia ha colpito e durante quei due anni “senza viaggi” abbiamo iniziato a ripensare ai nostri piani originali”.

“Abbiamo deciso di vendere la nostra casa, la nostra macchina e tutti i beni superflui e di fare dell’Italia la nostra casa di riposo per sempre. Abbiamo scelto la bellissima Polignano a Mare che offriva una flat tax del 7% (provvedimento introdotto per attirare i pensionati stranieri, ndr)", aggiunge.

La coppia ha stretto nuove amicizie, compresi altri residenti statunitensi, e si è innamorata dell'atmosfera del paese. Racconta ancora Glenda: “La gente del posto porta le sue sedie a sdraio di notte nella zona del lungomare per sedersi e parlare, visitare, ridere fino a tarda ora della notte. Ci sentiamo al sicuro qui, non c'è mai una minaccia di pericolo camminando per le bellissime strade di notte”.

“Le mie radici sono state un fattore determinante nella scelta dell'Italia", dice invece Randy, il marito di Glenda, ex consulente nell'ambito dell'architettura. I suoi nonni emigrarono negli Stati Uniti dal villaggio di pescatori siciliano di Cefalù agli inizi del 1900, stabilendosi in Louisiana.

"È come tornare a casa e ci sentiamo più a casa qui di quanto non ci siamo mai sentiti negli Stati Uniti. Mia moglie è italiana nel cuore e ama tutto ciò che è italiano”, spiega l'uomo.

Un sogno che, tuttavia, ha anche i suoi lati negativi. I due hanno raccontato di sentire la mancanza di alcuni cibi del loro Paese, e anche la barriera linguistica a volte è un problema. Glenda ha detto che stanno cercando di imparare l'italiano per mostrare rispetto alla gente del posto.

"C'è una grande quantità di lavoro da svolgere nei preparativi legali in Italia, se vuoi davvero viverci", spiega la donna. La coppia ha dovuto chiedere un visto di residenza elettiva, rilasciato solo con un reddito passivo di 38.000 euro (40.700 dollari) a coppia. “Ci è voluto quasi un anno per completare tutta la documentazione necessaria. Abbiamo cercato di fare le cose nel modo giusto al primo colpo", afferma.