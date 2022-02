Concorso ordinario docenti scuole medie e superiori, prove scritte al via il 14 marzo: il calendario Il Ministero dell’Istruzione ha reso note le date del concorso docenti per le scuole medie e superiori: le prove scritte si svolgeranno dal 14 marzo al 13 aprile 2022 e saranno sostenute nella Regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione: tutto quello che c’è da sapere. Attesi 400mila candidati.

A cura di Ida Artiaco

Dopo mesi di attesa, sono state rese note le date del concorso docenti per le scuole medie e superiori: sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione è stato pubblicato l'avviso secondo il quale le "prove scritte per il Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado si svolgeranno dal 14 marzo al 13 aprile 2022". Nel comunicato si legge anche "le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni". Il concorso in questione era stato bandito ad aprile 2020, ma l'emergenza Covid-19 ha rallentato tutto il processo. I candidati potrebbero arrivare a essere circa 400mila.

Dove si svolgeranno le prove del concorso ordinario

Le prove scritte, come ha spiegato il Ministero, saranno sostenute nella Regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione. L’elenco delle scuole individuate come sede di esame sarà comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Sempre il Ministero specifica che "i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza".

In cosa consiste la prova concorsuale

Il concorso prevede, secondo quanto introdotto dal Decreto Sostegni bis, un'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, destinati all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, nonché sull’Informatica e la Lingua inglese. La prova è valutata 100 punti e viene superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70. Alla prova scritta seguirà l'orale e il punteggio che formerà la graduatoria finale terrà conto della valutazione dei titoli.

Il calendario delle prove scritte

Ecco, di seguito, il primo calendario delle prove scritte realizzato dal Ministero dell'Istruzione: