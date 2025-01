Conad richiama Cremini Sapori per presenza di allergeni: il lotto interessato

video suggerito

A cura di Antonio Palma

La catena di supermercati Conad ha disposto il richiamo dai propri negozi di un lotto di Cremini Sapori&Idee per il rischio di presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. L'annuncio è stato lanciato dalla catena della grande distribuzione mercoledì scorso attraverso i propri canali di comunicazione ma solo oggi 17 gennaio il Ministro della salute ha pubblicato la notizia sul portale web dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il prodotto oggetto del richiamo sono i Cremini alle nocciole e mandorle prodotti esclusivamente per Conad e venduti marchio Sapori & Idee. Si tratta di dolcetti prodotti e confezionati per Conad Società Cooperativa dalla ditta Majani 1796 SpA, nel proprio stabilimento di Crespellano, a Valsamoggia, nella città metropolitana di Bologna.

I dolcetti vengono venduti in confezioni da 150 grammi ciascuna per un totale di 15 cremini. Le confezioni interessate dal richiamo son esclusivamente quelle con il numero di lotto P1TBH e il termine minimo di conservazione fissato al 30 gennaio 2026.

Come recita l'avvio di richiamo ufficiale datato 16 gennaio, il richiamo del lotto di cremini è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per presenza di glutine oltre i 20 ppm. Pur essendo etichettato come "senza glutine", infatti, il prodotto con il lotto indicato contiene tracce di glutine.

Le confezioni interessate sono state già ritirate dagli scaffali dei negozi Conad ma i consumatori che fossero in possesso di una confezione appartenente al suddetto lotto e che presentano allergia al glutine, sono invitati a non consumarla e a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad che provvederà alla sostituzione con il prodotto di un altro lotto o al rimborso. I dolcetti invece possono essere consumati in sicurezza dalle persone che non sono celiache o intolleranti al glutine.