Con la variante Delta salgono i contagi covid tra i bambini: pediatri chiedono vaccini per under 12

Da mesi ormai i pediatri hanno lanciato l’allarme e ora, di fronte all’avanzata del contagio da coronavirus, la realtà è sotto l’occhio di tutti: con la variante Delta salgono i contagi tra i bambini e purtroppo anche i ricoveri. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention statunitensi, infatti, a causa della variante più contagiosa del virus, in poche settimane il numero dei nuovi bimbi ricoverati ogni giorni per covid in Usa ha raggiunto il picco fatto segnare durante la precedente ondata all'inizio di gennaio, vale a dire una media di oltre 215 nuovi ingressi al giorno.

Alcuni medici in prima linea nella lotta contro il covid negli Stati uniti affermano di vedere molti più bambini gravemente malati di covid di quanti ne abbiano visti in qualsiasi momento precedente della pandemia e che è molto probabile che la colpa sia della variante Delta, altamente contagiosa. "Tutti sono un po' preoccupati per la possibilità che la variante Delta possa in effetti essere, in qualche modo, più pericolosa nei bambini rispetto a quelle precedenti", ha affermato al new York times il dottor Richard Malley, specialista in malattie infettive pediatriche presso il Boston Children's Hospital.

Al momento non ci sono prove sufficienti del fatto che la variante Delta causi problemi più gravi nei bimbi ma l’alta contagiosità si trasforma in più casi e quindi in più ricoveri. Numeri preoccupanti che hanno spinto molti pediatri a lanciare un appello affinché vengano velocizzate le procedure per arrivare al via libera al vaccino anche per gli under 12. È un dato di fatto che con le riaperture i nuovi contagi colpiscono i non vaccinati, specialmente nelle aree del paese in cui il virus si sta espandendo, tra cui proprio i più piccoli che non possono essere vaccinati.

Secondo i dati dell'American Academy of Pediatrics, tra il 22 e il 29 luglio, i bimbi hanno rappresentato il 19% dei nuovi casi di contagio segnalati. Nello stesso periodo in tempo in Usa sono stati segnalati quasi 72.000 nuovi casi pediatrici di Covid, quasi il doppio rispetto alla settimana precedente. Fortunatamente la maggior parte di questi bambini ha sintomi relativamente lievi ma una piccola parte di ammala gravemente finendo in terapia intensiva. La società di pediatria americana ha fatto appello alla Fda affinché si arrivi a una rapida approvazione dei vaccini per i bambini più piccoli avvertendo: “La variante delta ha creato un nuovo e pressante rischio per bambini e adolescenti in tutto il paese". Un appello a cui si sono uniti i pediatri italiani dichiarando: “In accordo con la American Academy of Paediatrics, la Società Italiana di Pediatria avverte l’esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid19 per l'età pediatrica. In questo modo, sarà possibile permettere di prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità”.