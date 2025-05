Come scrivere a Papa Leone XIV: l’indirizzo del Pontefice

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Sono tanti i fedeli che nei suoi 12 anni di pontificato hanno scritto a Papa Francesco e anche durante il suo ricovero al Policlinico Gemelli sono arrivate tantissime lettere. A pochi giorni dall'elezione di Papa Leone XIV è lecito chiedersi come poter contattare il nuovo Pontefice.

Nella mattinata di domenica 11 maggio il Santo Padre ha riaperto l'appartamento papale del Palazzo Apostolico, rimuovendo i sigilli che erano stati posti nel pomeriggio del 21 aprile 2025, dopo la morte di Papa Francesco.

Quanto avvenuto domenica, secondo alcune fonti, lascia intendere che il nuovo Papa abbia scelto di abitare qui e non a Casa Santa Marta, come aveva invece deciso Francesco.

Altri, tuttavia, sostengono che non sia ancora sicuro che il Papa torni al Palazzo Apostolico, dove sembra che debbano iniziare alcuni lavori di ristrutturazione, al termine dei quali il Santo Padre prenderà una decisione.

Attualmente Papa Prevost risiede nel Palazzo del Sant'Uffizio, dove si è trasferito dal 2023, quando è stato richiamato a Roma da Bergoglio. È plausibile quindi che Leone XIV resti qui ancora per un periodo.

Dove inviare le lettere a Papa Leone XIV

In attesa di scoprire quale sarà la residenza ufficiale, chi desidera contattare il Pontefice può farlo inviando una lettera al Palazzo Apostolico (Sua Santità, Papa Leone XIV – Palazzo Apostolico – 00120, Città del Vaticano) oppure scrivendo semplicemente Sua Santità, Papa Leone XIV – 00120, Città del Vaticano.

Il Vaticano è infatti dotato di un suo operatore postale, le Poste Vaticane, che dipende direttamente dalla Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e che recapiterà le lettere allo staff incaricato di consegnare la posta del Pontefice.

Il caso di Papa Francesco: la residenza a Santa Marta

Fino all'arrivo di Papa Bergoglio, tradizione voleva che i Papi vivessero nel Palazzo Apostolico. "Casa Santa Marta", invece, dove Francesco aveva scelto di rimanere per i suoi 12 anni da Pontefice, era stata realizzata da Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, per accogliere i cardinali durante il Conclave e gli ospiti di riguardo della Santa Sede.

L'indirizzo per scrivere a Bergoglio, infatti, oltre agli altri due già citati, era: Sua Santità Papa Francesco – Casa Santa Marta – 00120 Città del Vaticano.Il Pontefice non possedeva invece nessun indirizzo email pubblico (chissà che non lo crei proprio Leone XIV).

In diverse occasioni, Papa Francesco ha risposto attivamente alle lettere ricevute, dimostrando un'attenzione particolare alle persone e ai loro problemi, anche tramite la rubrica ‘Risponde Francesco’, inaugurata nel novembre 2024 all'interno del mensile Piazza San Pietro.