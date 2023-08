Colpo in casa con l’aiuto del drone, ladri portano via bottino da 20mila euro Un gruppo di malviventi è entrato in azione in un’abitazione del Trevigiano con l’ausilio di un drone, fatto volare sopra l’abitazione per controllarla dall’alto prima di entrare e portare via un bottino di ori, argenti e contanti.

A cura di Antonio Palma

Ladri sempre più tecnologici anche semplicemente per svaligiare una casa. Un gruppo di malviventi è entrato in azione in un'abitazione del Trevigiano con l'ausilio di un drone, fatto volare sopra l'abitazione per controllarla dall'alto. A raccontare l'accaduto la vittima del furto, un residente di Paese, in provincia di Treviso, che si è ritrovato la casa sottosopra con finestre e porte divelte e gioielli e altri beni preziosi spariti. I ladri sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica scorsi quando i proprietari non erano presenti.

Un colpo studiato a tavolino e, per assicurarsi che tutto andasse come previsto, hanno fatto alzare in volo anche un drone. "Probabilmente sono professionisti ed erano quasi certamente più di uno" ha rivelato infatti sui social il proprietario di casa citato da TrevisoToday. Per lui un'amarissima sorpresa quando è tornato a casa visto che i ladri hanno fatto sparire ogni cosa di valore ma gli hanno provocato anche un danno enorme a infissi interni ed esterni.

"Mi hanno fatto visita dei ladri che hanno prima perlustrato l’area con un drone" ha spiegato l'uomo che ha ricostruito i fatti anche in base alle telecamere che aveva in casa e che però i ladri hanno coperto bene prima di entrare. "In seguito hanno fatto irruzione, distruggendo a picconate il portoncino e la porta a vetro della cucina per poi rovistare e distruggere cassetti di tutta la casa, armadi, cassapanche e vetrine" è il racconto della vittima del furto.

I ladri probabilmente pensavano di trovare un cassaforte che non c'era ma alla fine hanno portato via comunque un bottino di circa ventimila euro. "Hanno tolto e storto quadri quindi probabilmente cercavano casseforti e hanno fatto un bottino di ori, argenti e contanti" ha rivelato il proprietario di casa, concludendo: "Hanno anche coperto la telecamera con un telo bianco e per entrare hanno tagliato e scavalcato due recinzioni di due abitazioni diverse oltre a bloccare l’unico cancello d’entrata con del fil di ferro".