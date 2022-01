Colpito da cabinovia durante verifiche, muore responsabile dell’impianto di risalita di Lorica Incidente mortale sul lavoro oggi in Calabria, La vittima è Alessandro Marcelli, responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel Cosentino.

A cura di Antonio Palma

Nuovo incidente mortale sul lavoro oggi in Calabria dove un uomo è morto tragicamente dopo essere stato colpito da una cabinovia durante alcune verifiche tecniche in cui era impegnato. Il dramma si è consumato nella prima mattinata di domenica 23 gennaio sugli impianti di risalita di Lorica, nel territorio del comune di Casali del Manco. La vittima dell'incidente è Alessandro Marcelli, ingegnere di 60 anni responsabile degli impianti. Secondo quanto ricostruito finora, il sessantenne si trovava a valle per effettuare delle verifiche alle cabinovia prima dell'apertura degli impianti quando qualcosa è andato storto. Una delle cabine si è mossa e lo ha colpito, l'uomo sarebbe scivolato battendo violentemente la testa. Inutile per lui i successivi soccorsi medici da parte del personale presente sul posto e dei servizi di emergenza del 118 che avevano allertato anche l’elisoccorso.

L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8.30 quando sul posto vi erano diversi tecnici e operai per la messa in funzione delgi impianti di risalta. Si stavano ultimando le verifiche prima dell’apertura quando l’impianto è stato azionato ed una cabina ha colpito l’ingegnere che si trovava nella traiettoria ma di spalle e non si sarebbe accorto del pericolo. L'uomo è caduto sbattendo violentemente la testa senza più riprendere conoscenza. L'impianto si è subito bloccato e alcuni operai al lavoro sono rimasti sospesi in una cabina. Sul posto stanno operando sia i vigili del fuoco, per liberare le persone intrappolate, sia i carabinieri per acertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale.