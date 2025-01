video suggerito

Col suv sfonda la vetrina, entra alla Coop e investe una cliente: paura a Reggio Emilia La 50enne al volante negativa al test per droga e alcol: si ipotizza un errore nella manovra di parcheggio. Una sessantenne sbalzata a terra all'ingresso del supermercato è stata trasportata al pronto soccorso in codice di media gravità.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura nella mattinata di oggi in un supermercato di Reggio Emilia dove una donna al volante di un suv ha letteralmente sfondato le porte di ingresso di un punto di vendita Coop e ha investito una cliente che si trovava nei pressi ferendola. L’episodio nella mattina di giovedì 2 gennaio nel supermercato Coop di via Sani, in zona stazione del capoluogo reggiano.

Erano da poco passate le 10 quando, per causa ancora tutte da chiarire, l’automobilista, una donna di 50 anni al volante di un’auto di grossa cilindrata, una Toyota Rav4, è entrata nel parcheggio del supermercato e poco dopo ha accelerato improvvisamente nei pressi dell’ingresso del punto vendita, sfondando le porte scorrevoli.

Il mezzo in velocità ha divelto i paletti antistanti l’ingresso e sfondato porte e vetrate finendo con la parte anteriore nell’ingresso prima di fermarsi. In quel momento all’ingresso vi era una cliente di circa sessanta anni che faceva la spesa ed è stata sbalzata a terra nell’urto: è rimasta ferita ma per fortuna in maniera non grave. Nessuna conseguenza fisica, invece, per la donna al volante che è uscita sotto shock dal mezzo per l'accaduto. Anche lei è stata portata al pronto soccorso ma solo per accertamenti precauzionali.

L’allarme ai servizi di emergenza è stato immediato e sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e automedica che hanno soccorso la signora ferita trasportandola al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di Santa Maria Nuova in codice di media gravità. Sul luogo dell’accaduto anche i vigili del fuoco per estrarre l’auto dalle porte del supermercato e mettere in sicurezza la zona.

Sull’incidente indaga ora la polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi del caso, ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. La donna al volante è stata sottoposta al test per droga e alcol ed è risultata negativa. Al momento si esclude anche un malore e si ipotizza una manovra errata nel parcheggio.