video suggerito

Close the Gap, il 4 marzo a Milano Coop presenta la campagna per l’educazione alle relazioni nella scuola Coop presenta la nuova campagna a favore dell’educazione alle relazioni nella scuola e i risultati dell’indagine “La scuola degli affetti” svolta in collaborazione con Nomisma. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’appuntamento è per il 4 marzo a Milano, quando verrà lanciata la nuova edizione di Close the Gap, la campagna di Coop fatta di azioni e impegni concreti per promuovere la parità di genere femminile, combattere le disparità e ridurre le differenze con l'obiettivo di portare avanti un dialogo su temi importanti, coinvolgendo consumatori, soci, dipendenti e fornitori di prodotto a marchio.

Tanti i traguardi portati avanti da Coop con Close the Gap con enorme successo negli anni, dal sostegno alla comunità LGBTQIA+, alla lotta per ottenere l’aumento del congedo di paternità. E ancora, dal supporto alle donne vittime di violenza, all’impegno contro l’aumento dell’IVA sugli assorbenti. Tema oggetto della nuova campagna sarà la necessità di introdurre l’educazione alle relazioni nella scuola. Saranno presentati a Milano i risultati dell’indagine “La scuola degli affetti” svolta in collaborazione con Nomisma.

L'appuntamento è per martedì 4 marzo alle ore 10,30: ci sarà un incontro in via Palestro 2 a Milano con Maura Latini, Presidente Coop Italia, ed Ernesto Dalle Rive, Presidente Anca-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), Linda Laura Sabbadini, Elisabetta Camussi ed Enrico Galiano, membri del Comitato Scientifico che ha contribuito a progettare e validare l’indagine, e le associazioni e organizzazioni della società civile che collaborano con Coop per obiettivi affini. A moderare l’evento ci sarà Marialuisa Pezzali, Radio 24 Il Sole24 Ore.