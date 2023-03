“Close the Gap”, come le aziende promuovono la parità di genere tra i propri dipendenti Le attività di promozione della parità di genere delle aziende vincenti del premio Close the Gap, riservato ai fornitori di prodotto a marchio Coop più virtuosi in tema di inclusione e parità di genere.

A cura di Antonio Palma

Far crescere la quota femminile dei dipendenti Coop e la percentuale delle donne presenti in ruoli direttivi ma anche premiare i fornitori dei prodotti che promuovono la parità di genere nelle loro aziende, così la Coop, attraverso le cooperative associate, ha deciso di agire in tema di inclusione e parità di genere sui luoghi di lavoro.

Forte di risultati all'interno del mondo Coop, che vedono la quota femminile dei dipendenti superare il 70% e il crescere della percentuale delle donne presenti in ruoli direttivi (34,7%) nei Cda delle cooperative (41,5%) e fra i soci eletti nei vari organismi rappresentativi dei territori (52,6), il gruppo infatti ha lanciato anche quest'anno il premio Close the Gap, riservato ai fornitori di prodotto a marchio Coop più virtuosi in tema di inclusione e parità di genere.

Si tratta dell'edizione numero due del premio che quest'anno ha visto sessanta autocandidature di realtà imprenditoriali più disparate che, nonostante la crisi, non hanno mancato nel porre attenzione al tema del gender gap. Tre le aziende premiate dal comitato scientifico del premio, la loro azione però è solo un piccolo esempio di come sia possibile porre attenzione al problema.

Leggi anche Anche la Finlandia riconosce l'autodeterminazione di genere con una nuova legge

Tra di loro ci sono la Iffco Italia (leader nella produzione di creme vegetali da cucina, spray e da montare), premiata per l'impegno a incrementare il numero di donne in ruoli di responsabilità e con una media di retribuzione riconosciuta alle donne dipendenti superiore a quella maschile; la Andriani (un’importante realtà nel settore dell’alimentazione free from), società Benefit e B Corp per i suoi progetti a sostegno della parità genitoriale considerando la stessa una competenza aggiunta anche nel contesto lavorativo; la cooperativa Chico Mendes, che ha meritato il premio di "Close the gap" per i suoi progetti su benessere e qualità del lavoro in aiuto ai piccoli produttori del sud del mondo, progetti da cui sono nati in Brasile un ristorante e una panetteria di comunità gestiti interamente da donne.

Realtà che vanno ad aggiungersi alla Eurocompany azienda del ravennate che aveva ottenuto il riconoscimento lo scorso anno concedendo ai suoi neo-papà un periodo di congedo parentale più esteso rispetto a quanto disposto per legge, oltre a tenere corsi sull’inclusione e la violenza di genere a tutti i suoi dipendenti.