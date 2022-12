Chiede camion dei Pompieri a Natale, lettera vola per 300km e arriva ai vigili del fuoco: accontentato “Ciao! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l’autoscala giusta per te” si legge nella missiva di risposta dei vigili del fuoco accompagna proprio da un camion dei pompieri giocattolo.

A cura di Antonio Palma

Per Natale aveva chiesto un camion dei pompieri, affidando il suo desiderio a una letterina a Gesù Bambino fatta volare in cielo nella speranza di ritrovare il dono sotto l’albero. Il suo desiderio sarà ora esaudito ma a recapitare il regalo al bimbo saranno gli stessi vigili del fuoco che per un fortuito caso si sono ritrovati tra le mani la letterina natalizia.

L’incredibile storia arriva da Pordenone dove i pompieri del comando centrale si sono ritrovati tra le mani il ritaglio di una letterina di Natale scritta a oltre trecento chilometri di distanza, in Lombardia, e giunta poi in Friuli Venezia Giulia.

Protagonista della letterina è un bambino di 3 anni, Jonathan, che nei giorni scorsi da un paese in provincia di Como aveva legato la lettera in a un palloncino fatto volare in cielo.

Leggi anche Ischia, i vigili del fuoco non si fermano alla ricerca dei dispersi

Per una serie fortuita di eventi, un ritaglio della lettera è finito ai vigili del fuoco di Pordenone che si sono subito mobilitatati per comprare un’autoscala giocattolo dei pompieri da consegnare al piccolo.

“Ciao! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l'autoscala giusta per te” si legge nella missiva di risposta dei vigili del fuoco di Pordenone accompagna proprio un camion dei pompieri, in particolare un’autoscala, messa a disposizione dall’Associazione Vigili del fuoco di Pordenone.

“Abbiamo pensato di mandarti l'autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l’autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un Vigile del Fuoco e l'autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale!!!” hanno scritto i pompieri nella lettera di risposta inviata insieme al pacco già spedito a casa del bambino, dove verrà consegnato alla vigilia di Natale.

“Una vera magia di Natale” secondo Stefano Zanut, funzionario dei Vigili del fuoco Pordenone che conta ora di poter conoscere dal vivo il piccolo.

E in effetti la storia è incredibile visto che, dopo aver volato per centinaia di chilometri, palloncino e missiva, con tanto di indirizzo, sono atterrati in un campo tra Veneto e Friuli dove li ha scoperti per caso un carabiniere fuori servizio che, incuriosito, ha aperto la lettera e l’ha consegnato ai pompieri di perdendone, realizzando così il sogno del piccolo Jonathan.