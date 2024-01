Chi sono le vittime dell’incidente in Calabria: Antonella, Elisa, Teresa e Domenico erano tutti under 35 Antonella Romeo, di 19 anni, Elisa Pelle, di 25, Domenico Romeo, di 28, e Teresa Giorgi, di 35 sono le quattro vittime dell’incidente verificatosi oggi in Calabria sulla statale 106 a a Calalunga-Pietragrande: erano tutti originari di San Luca nel Reggino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Si chiamavano Antonella Romeo, di 19 anni, Elisa Pelle, di 25, Domenico Romeo, di 28, e Teresa Giorgi, di 35, i quattro giovani morti oggi nel terribile incidente stradale verificatosi in provincia di Catanzaro sulla statale 106 a a Calalunga-Pietragrande subito dopo una curva. Erano tutti residenti a San Luca, nel Reggino.

I quattro viaggiavano verso la provincia di Reggio Calabria a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con una Fiat Idea che si dirigeva verso nord e il cui conducente, un 52enne, è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Soverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quest'ultimo è stato sottoposto ad alcoltest, di cui si attende il risultato.

Le due auto sono andate completamente distrutte e questo farebbe pensare che l’impatto tra i due autoveicoli è avvenuto frontalmente, in maniera violenta: sull’asfalto, reso viscido dalla pioggia, i carabinieri non hanno riscontrato nessun segno di frenata. Tuttavia, sono ancora da accertare le cause dell'incidente.

"Una preghiera per i quattro giovani deceduti in seguito al drammatico incidente sulla strada statale 106, a pochi chilometri da Catanzaro. La Calabria è in lutto per queste giovani vite spezzate. Sincero cordoglio da parte della giunta regionale alle famiglie delle vittime", si legge in una nota a firma del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

"Le istituzioni e la politica – ha aggiunto il governatore – devono rispondere a queste tragedie con fatti concreti, non con parole. Bene che la Calabria abbia ottenuto, nella scorsa legge di bilancio, 3 miliardi di euro immediatamente spendibili per la Statale 106, ma adesso bisogna accelerare".

"La strada della morte ha mietuto ancora una volta le sue vittime, quattro giovani vite cancellate. Non possiamo rimanere inermi davanti a questa strage continua che nasce dallo stato di insicurezza della strada statale 106, che attraversa anche il territorio della nostra città", ha scritto, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. "Sarò in prima fila con tutti i sindaci dei comuni attraversati dalla ‘strada della morte' per reclamare dallo Stato interventi strutturali che rendano sicura questa arteria fondamentale. Prima di pensare al Ponte sullo Stretto, si pensi a come rendere comode e sicure le nostre strade. Comprendo il dolore insopportabile delle famiglie e dell'intera comunità di San Luca. Sentirò domani il sindaco per esprimere il cordoglio della Città capoluogo davanti ad una tragedia così devastante".

Secondo la stampa locale, il sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, confermando la tragedia, si sarebbe detto in procinto di convocare una giunta comunale per proclamare il lutto cittadino.