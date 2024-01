Catanzaro, scontro tra due auto lungo la statale: morti quattro giovani È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto oggi lungo la statale 106, in provincia di Catanzaro. Una Fiat Panda e una Fiat Idea si sono scontrate e quattro persone, tutte giovani, hanno perso la vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

106 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico incidente in provincia di Catanzaro. Due auto si sono scontrate lungo la statale 106, a pochi chilometri dal capoluogo calabrese, e quattro persone, tutte giovani, sono rimaste uccise. Secondo le prime ricostruzioni lo schianto sarebbe stato frontale, non lasciando scampo a quattro dei passeggeri che viaggiavano a bordo delle vetture coinvolte, una Fiat Idea e una Fiat Panda.

L'incidente è avvenuto lungo la statale jonica, a Calalunga-Pietragrande nel Catanzarese, all'altezza del chilometro 171. Secondo i primi rilievi le quattro vittime viaggiavano a bordo della Fiat Panda e sarebbero morte sul colpo. Sull'altra macchina, invece, era presente una sola persona, rimasta ferita gravemente e trasportata all'ospedale di Catanzaro. Sul posto i soccorritori che però, oltre a prestare assistenza al conducente della Fiat Idea rimasto ferito, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di quattro persone. Presenti anche ivigili del fuoco, le forze dell'ordine e personale dell'Anas.

Lo scontro sarebbe avvenuto all'ora di pranzo, prima delle 13.35 quando i vigili del fuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle sono interventi per estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture e la carreggiata. La strada è stata chiusa, facendo deviare il traffico a un'uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande con deviazione sulla strada provinciale. Sono ancora da accertare le cause che hanno provocato lo schianto: le indagini sono in corso per chiarire quale sia stata la dinamica dell'incidente.

Le vittime dell'incidente, secondo quanto si é appreso, sono tre donne ed un uomo, La Panda era diretta verso la provincia di Reggio Calabria, mentre l'altra macchina procedeva in direzione nord.