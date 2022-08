Chi sono le vittime dell’agguato di Pescara: un architetto e un ex calciatore con precedenti penali Walter Albi, architetto di 66 anni, è morto sul colpo. Luca Cavallito, ex calciatore di 48 anni, è ricoverato in condizioni disperate. Continua la caccia al killer, fuggito in sella a una moto di grossa cilindrata.

A cura di Davide Falcioni

Walter Albi, architetto pescarese di 66 anni con lo studio a Francavilla al Mare, è l'uomo ucciso nella serata di ieri mentre era seduto al tavolo di un bar nel centro di Pescara. Ferito gravemente anche Luca Cavallito, ex calciatore di 48 anni con precedenti penali, trasportato in codice rosso all'ospedale della città abruzzese e ora in bilico tra la vita e la morte.

I due sono stati raggiunti dai proiettili esplosi da un uomo con il volto coperto arrivato in sella a una moto di grossa cilindrata: il killer, secondo alcuni testimoni, avrebbe puntato la pistola contro le due vittime sporgendosi tra le piante che separavano i tavoli del bar da via Ravesco, premendo il grilletto almeno sei volte prima di darsi alla fuga a tutta velocità su via Vittorio Veneto: polizia e carabinieri non solo abruzzesi, ma anche delle regioni confinanti, stanno ancora dando la caccia all'assassino, tuttora in fuga.

Nel frattempo la dinamica dell'agguato si è chiarita nel corso della notte e gli inquirenti parlano ormai esplicitamente di un'esecuzione. A dare l'allarme, dopo essersi nascosta sotto un tavolino, è stata la proprietaria del bar. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati polizia, carabinieri, polizia locale e ambulanze del 118. I sanitari, per una delle due vittime, Walter Albi, non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso.

Per l'altro, Luca Cavallito, è partita invece la corsa disperata verso l'ospedale dove nel corso della notte l'uomo è stato operato d'urgenza visti i tre colpi d'arma da fuoco che l'hanno raggiunto al volto, al torace e a una spalla. Due equipe mediche si sono alternate nel tentativo di salvargli la vita e ora l'ex calciatore è ricoverato in terapia intensiva con prognosi definita "riservatissima". Le sue condizioni sono ancora disperate.

Sul fronte giudiziario al momento dalla Procura di Pescara e dalla questura nessuna notizia ufficiale è stata diramata riguardo quello che è accaduto, che pare sia stato un regolamento di conti avvenuto in mezzo a decine di persone e a due passi da un centro cittadino.