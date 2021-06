Si chiamava Samuele Racca, il bambino di 10 anni morto nel tragico incidente verificatosi ieri, martedì 29 giugno, nelle campagne di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo. Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo si trovava insieme al nonno per i lavori di mietitura nell'azienda di famiglia. Pare stesse giocando nel cassone di un grande rimorchio, fermo al lato del campo, quando è stato travolto dal frumento appena trebbiato, lanciato da un macchinario. La Stampa sottolinea che Samuele soffriva di asma e potrebbe essere deceduto per una crisi accentuata dalle esalazioni del grano. Sarà comunque l'autopsia disposta dal magistrato della Procura di Asti a fornire elementi più precisi sul decesso. Tra le ipotesi non si esclude pure che, entrato per giocare nel cassone, Samuele possa essere scivolato e quindi soffocato dal raccolto presente in quel momento sul fondo del rimorchio.

Immediata la richiesta di soccorso: purtroppo l’équipe del 118 (intervenuta anche con l’elicottero) non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Poi la salma, su disposizione del medico legale, è stata portata all’ospedale di Verduno per l'esame autoptico. La tragedia si è consumata intorno alle ore 20 in frazione Maniga, nell'azienda agricola di famiglia, tra Sommariva Bosco e Cavallermaggiore, nelle campagne del Roero. I genitori del piccolo, che era figlio unico, ieri sera sono stati portati sotto choc al Pronto soccorso di Savigliano. Il padre di Samuele, Fabio Racca è molto conosciuto nel Cuneese, per la sua attività di cantante e musicista all’interno del gruppo di liscio piemontese ‘I Roeri'. Nelle locandine spesso il cantante viene ritratto nei campi di grano dell'azienda di famiglia. La mamma, Nadia Allocco, è dipendente dell’Agenzia di Pollenzo.

"Una fatalità – ha commentato il vicesindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia, presente sul luogo dell’incidente e ripreso dal quotidiano online TargatoCn.it – non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Siamo impietriti, non riusciamo a darci una spiegazione. Saranno i medici legali a stabilire quanto accaduto, per ora resta lo sconforto e la tristezza".