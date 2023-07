Chi è il giovane senza testa e senza mani trovato in mare nel levante di Genova Il cadavere di un giovane uomo decapitato e senza mani è stato ritrovato lungo le coste del Levante ligure. Il pubblico ministero Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio per potere eseguire tutti gli accertamenti.

A cura di Susanna Picone

Senza mani e anche con la testa amputata di netto: in queste condizioni è stato rinvenuto un cadavere in mare. La scoperta è stata effettuata da alcuni diportisti in rada, quindi il corpo è stato recuperato dalla Guardia costiera. Siamo in Liguria, nel levante di Genova, il corpo senza vita è stato trovato nello specchio acqueo antistante Santa Margherita Ligure.

Chi è il giovane trovato morto in mare

Secondo le prime informazioni il cadavere, che appunto ha entrambe le mani e la testa amputate di netto, apparterrebbe a un giovane migrante straniero di 19 anni. Si chiamava Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla: di lui si sa che risulta essere stato ospite di una comunità per minori stranieri non accompagnati fino al compimento dei 18 anni, dopo avere lasciato la comunità di Genova aveva iniziato a fare qualche lavoretto. Non si conosce l’attuale residenza della vittima né risultano denunce di scomparsa.

La testa non è stata trovata

Il macabro ritrovamento risale a ieri: prima è stata trovata una delle mani, alla foce del fiume Entella a Chiavari. Da lì sono partite le ricerche e nel corso della notte è stato ritrovato il cadavere in mare. La testa, invece, ancora non è stata trovata. Solo questa mattina è stata trovata la seconda mano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Genova che si occupano delle indagini: il recupero del cadavere è stato effettuato dalla Capitaneria di porto dopo la segnalazione di alcuni diportisti.

Aperto un fascicolo per omicidio

Il pubblico ministero Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio per potere eseguire tutti gli accertamenti. Non si esclude alcuna ipotesi. Il corpo, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato in acqua al massimo due giorni. Nelle prossime ore il pm darà l'incarico al medico legale Davide Bedocchi che dovrà anche estrapolare il Dna per avere la certezza che mani e corpo appartengano alla stessa persona.

È ancora da chiarire se le ferite e l'amputazione di testa e mani siano compatibili o meno con un incidente, non si esclude con l'impatto con l'elica di un’imbarcazione.