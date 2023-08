Omicidio Genova, i killer di Mahmoud avevano comprato mannaia e coltello due ore prima del delitto

I due indagati per l’omicidio di Mahmoud Abdalla a Genova, che oggi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo, avrebbero comprato una mannaia e un coltello in un negozio di cinesi due ore prima del delitto: rischiano l’accusa di omicidio premeditato.