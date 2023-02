Chi è il pilota precipitato con il suo elicottero in Friuli: “Igor amava l’adrenalina nelle vene” È Igor Schiocchet, 45 anni di Trichiana, il pilota morto dopo essere precipitato insieme al suo elicottero a Sequals, nella zona di Solimbergo (Pordenone). Lascia la moglie e due figli. Gli amici hanno ricordato la sua passione per il volo: “Amava sentire l’adrenalina nelle vene”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Si chiamava Igor Schiocchet e aveva 45 anni il pilota dell'elicottero precipitato ieri a Sequals, nella zona di Solimbergo (Pordenone). La tragedia si è verificata in tarda mattinata: a lanciare l'allarme è stato un testimone che aveva visto roteare in maniera anomala il velivolo, prima di scomparire dall'orizzonte e dopo essere stato rinvenuto nel greto del fiume Meduna.

Subito dietro di lui, un secondo velivolo è atterrato nelle vicinanze, nel letto del torrente che è in secca. Alla sua guida c'era Alessandro Bogo, titolare della Bogo Ivo, azienda specializzata in impiantistica e automazione.

La vittima, di Trichiana, comune di Borgo Valbelluna, era titolare della ditta Imbiancature Igor Schiocchet di Trichiana, attività ereditata dal padre Paolo, specializzata non solo in imbiancature ma anche nel montaggio di vetri. Con la moglie Simonetta e i figli, Giada e il più piccolo Mattia, abitava nella frazione di Pranolz.

Tra le sue più grande passioni, oltre ai motori, c'era il volo. Ed infatti era un pilota esperto. "Amava sentire l'adrenalina nelle vene", ha ricordato un suo caro amico a Il Gazzettino.

Sotto choc tutta la comunità di Trichiana dove era molto conosciuto non solo per l'attività lavorativa ma anche proprio per quella passione sportiva che lo vedeva passare da un elicottero ad una macchina da rally senza sosta.

"Le nostre famiglie sono sempre state amiche – ha ricordato Giorgio Balzan, ex sindaco di Trichiana -. Li conosco benissimo. Sono tutti grandi lavoratori. Igor era un appassionato di volo, 4-5 anni fa aveva comprato quell'elicottero di cui andava matto. Mi spiace con tutto il cuore per quanto è accaduto. Sono vicino alla famiglia e credo che l'intera comunità sia toccata da questa tragedia".

Tanti i messaggi lasciati sui social network in suo ricordo. In primis, quello del figlio Mattia, che su Facebook ha scritto: "Fai buon viaggio papi". "Una notizia che mai avrei voluto sentire, una delle tue più grandi passioni ti ha portato via troppo presto.Ti voglio ricordare col sorriso come eri sempre", ha scritto invece Ciccio.