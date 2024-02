Chef di ‘Quattro Ristoranti’ ucciso in Sardegna, condannato a 23 anni il killer: “Delitto per vendetta” Condannato a 23 anni di reclusione Angelo Brancasi, il panettiere 45enne che nell’ottobre del 2021 uccise a coltellate lo chef Alessio Madedddu. Il 52enne aveva partecipato anche a una puntata della trasmissione Quattro Ristoranti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Alessio Madeddu

Angelo Brancasi è stato condannato a 23 anni di reclusione per l'omicidio di Alessio Madeddu, lo chef pescatore di Teulada. Il panettiere 45enne è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio del cuoco avvenuto il 28 ottobre del 2021 davanti al suo ristorante di Porto Budello. Lo chef era stato ucciso a coltellate con modalità che in un primo momento avevano fatto pensare a una vera e propria spedizione punitiva a opera di più persone.

Madeddu, noto per aver partecipato anche alla trasmissione Quattro Ristoranti, era stato ripetutamente accoltellato e poi colpito alla testa con un oggetto contundente. Sul luogo del delitto era stata rinvenuta un'accetta. A trovare il suo corpo senza vita era stata la figlia, che subito aveva lanciato l'allarme a soccorritori e forze dell'ordine.

Brancasi e lo chef Madeddu

Brancasi è stato condannato a 23 anni di reclusione per l'omicidio nei pressi del ristorante di Porto Budello. Alle autorità, il 45enne aveva confessato di aver agito per vendetta, convinto che la moglie avesse una relazione extraconiugale con la vittima. Il panettiere aveva quindi dato appuntamento al 52enne per un chiarimento che però era sfociato nell'omicidio.

Subito dopo il delitto, Brancasi si era disfatto del coltello, gettandolo in alcuni cespugli poco lontano. L'accetta con la quale aveva colpito lo chef-pescatore alla testa era invece rimasta sul luogo dell'omicidio ed è stata ritrovata poco dopo dalle forze dell'ordine.

La Corte d'Assise di Cagliari ha stabilito una provvisionale di 140mila euro a favore dei familiari della vittima. Per il panettiere, la Procura aveva chiesto una condanna a 27 anni. Il collegio ha tenuto conto delle attenuanti generiche per la confessione subito dopo l'arresto.