Cerca di togliersi la vita nel magazzino della sua azienda, i colleghi lo trovano e lo salvano Un uomo ha cercato di togliersi la vita nel magazzino dell’azienda per la quale lavora a Camerano (Ancona). A salvarlo sono stati alcuni colleghi che poi hanno allertato il 118.

A cura di Gabriella Mazzeo

Stava tentando di togliersi sul luogo di lavoro ed è stato salvato da alcuni colleghi che lo hanno trovato nel magazzino appeso a una corda. Il tutto è accaduto a Camerano, in provincia di Ancona. L'uomo salvato dai colleghi è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Nella mattinata di oggi, sabato 14 gennaio, il lavoratore ha tentato il suicidio approfittando di un momento di solitudine nel magazzino dell'azienda per la quale lavora.

I colleghi, di ritorno da una pausa, lo hanno trovato appeso a una corda e dopo averlo salvato hanno chiamato i soccorsi per l'assistenza medica. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente per trasportare la vittima in ospedale con l'eliambulanza. Sul posto è intervenuto anche il personale della Croce Rossa di Ancona e l'automedica.

I soccorritori sono fortunatamente riusciti a rianimare il dipendente per poi trasportarlo in ospedale. L'uomo resta in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Il suo cuore ha ripreso a battere dopo le manovre di rianimazione effettuate dal personale medico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando sulle dinamiche dei fatti e sulle ragioni del drammatico gesto. Fondamentali potrebbero essere le testimonianze dei colleghi che alle forze dell'ordine racconteranno la loro versione dei fatti. I carabinieri stanno anche scavando nella vita privata della vittima, alla ricerca di motivazioni che possano averlo spinto a cercare di togliersi la vita.

Le autorità stanno cercando di scongiurare l'ipotesi che l'operaio possa aver agito spinto da preoccupazioni legate al lavoro o da dinamiche relative al rapporto con dipendenti o superiori della stessa azienda. Per il momento non si esclude alcuna pista, ma tutto resta nel campo delle ipotesi. Quanto accaduto potrà essere accertato solo con ulteriori verifiche da parte dei carabinieri.