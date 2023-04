C’è una donna esanime in acqua: poliziotto delle Volanti si tuffa, la trascina a nuoto e la salva L’intervento tempestivo di Antonio, poliziotto delle Volanti di Rimini, oggi ha salvato la vita a una donna. Accompagnata in ospedale, fortunatamente la signora in pronto soccorso ha ripreso coscienza ed è stata dichiarata fuori pericolo di vita.

A cura di Antonio Palma

Con il suo intervento tempestivo Antonio, poliziotto delle Volanti di Rimini, oggi ha salvato la vita a una donna. L'agente della polizia di stato della Questura di Rimini questa mattina infatti è intervenuto al porto della città romagnola tuffandosi e trascinando a nuoto una donna caduta in acqua ed esanime, riuscendo così a salvarle la vita.

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi lunedì 3 aprile quando, poco dopo le 10.30, è arrivata una segnalazione telefonica al numero di emergenza che segnalava la presenza di una donna che stava affogando nelle acque del porto canale di Rimini. Sul posto sono subito accorse due volanti della Questura di Rimini, supportate dal coordinamento della sala operativa.

Gli agenti hanno subito capito la gravità dei fatti visto che la donna era ormai esanime e rischiava di annegare. Così uno dei poliziotti intervenuti, Antonio il suo nome, come comunica la polizia di Stato, ha deciso quindi di agire subito tuffandosi in acqua e con una manovra di salvataggio di recupero uomo in mare, ha agganciato la donna evitando che annegasse.

Leggi anche La cagnolina cerca coccole ma lei la prende e la getta nella spazzatura, incastrata dalle telecamere

Nel frattempo fortunatamente sul posto è accorsa anche una piccola imbarcazione della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini che ha dato assistenza all'agente. Il poliziotto è riuscito a trascinare la donna fino all'unità navale a bordo della quale è stata poi issata la signora. La donna, successivamente fatta scendere sulla banchina del molo, è stata poi rianimata dai sanitari del 118 accorsi sul posto e trasportata d'urgenza in ospedale. Fortunatamente in pronto soccorso ha ripreso coscienza ed è stata dichiarata fuori pericolo di vita dai medici. "Le auguriamo di poter tornare presto a sorridere alla vita" è l'augurio della poli zia di stato. Nessuna conseguenza nemmeno per l'agente Antonio tuffatosi in mare per salvarla.