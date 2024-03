“C’è forte odore di gas” e chiama i vigili del fuoco, ma erano i broccoli che una signora stava cucinando Accade nel Foggiano, a Rocchetta Sant’Antonio, dove un residente ha allertato vigili del fuoco e carabinieri segnalando un forte odore di gas. Una volta arrivate sul posto però, le autorità si sono accorte che l’odore avvertito era in realtà quello dei broccoli che una signora stava cucinando per cena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I carabinieri di Rocchetta Sant'Antonio sono stati chiamati per un intervento urgente insieme ai vigili del fuoco in un appartamento del Foggiano segnalato da un residente al 115. Secondo l'inquilino, dall'appartamento accanto al suo proveniva un forte odore di gas. Soccorritori e forze dell'ordine sono intervenuti tempestivamente intorno alle 19 per mettere in sicurezza la zona, ma a quanto pare si trattava di un falso allarme.

Chi è arrivato sul posto, con tanto di veicolo di soccorso dei vigili del fuoco, ha però constatato che l'odore avvertito dal residente altro non era che la cena a base di broccoli che una signora stava cucinando poco distante. La vicenda si è conclusa dunque nel migliore dei modi, con un falso allarme che ha risparmiato ai vigili del fuoco l'intervento e tanta paura agli altri residenti della zona.

La vicenda è diventata in poco tempo virale sui social network, con centinaia di condivisioni della notizia che è stata rilanciata per prima da Foggia Today. Secondo quanto ricostruito, dopo la chiamata al 115 nella quale un residente di Rocchetta San'Antonio ha lanciato l'allarme sul forte odore di gas avvertito, i vigili del fuoco sono arrivati a sirene spiegate nella via indicata.

Poco dopo sono intervenute anche le forze dell'ordine del posto per fornire appoggio ai colleghi soccorritori ed effettuare eventuali accertamenti su quanto stava accadendo. Le autorità si sono accorte quasi subito che qualcosa non andava: nessuno degli operatori intervenuti, infatti, ha avvertito il forte odore di gas che era stato segnalato. Dopo essersi recati nell'abitazione indicata da chi aveva fatto la telefonata, le forze dell'ordine hanno potuto constatare che il forte odore era in realtà quello dei broccoli che una signora stava cucinando per la cena in famiglia.