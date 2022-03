Causa incidente stradale, infermiere del 118 lo soccorrono ma lui le molesta sull’ambulanza Protagonista dell’assurdo gesto un pensionato piemontese di 76 anni, soccorso nei giorni scorsi tra le strade di Moncalieri, nella città metropolitana di Torino.

A cura di Antonio Palma

Prima ha provocato un incidente stradale al volante della sua auto, ferendosi anche, poi quando i soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul posto per assisterlo, ha pensato bene di molestare anche le infermerie che erano a bordo dell'ambulanza. Protagonista dell'assurdo gesto un pensionato piemontese di 76 anni, soccorso nei giorni scorsi tra le strade di Moncalieri, nella città metropolitana di Torino. la macchina dei soccorsi si era mobilitata dopo uno schianto improvviso causato dall'automobilista nell'hinterland torinese, probabilmente per abuso di alcol. L'uomo infatti ha perso il controllo del mezzo e la sua vettura è finita dritta contro altre vetture parcheggiate a bordo strada.

A lanciare l'allarme al 118 sono stati alcuni residenti e passanti che hanno assistito alla scena e, come racconta Today, sul posto è accorsa un'ambulanza. Quello che sembrava un soccorso come tanti, con danni ma senza gravissime conseguenze per il ferito, si è trasformato in molestie quando l'automobilista è stato caricato sula lettiga. Una volta a bordo, infatti, ha iniziato a molestare le infermiere con apprezzamenti fuori dalle righe e avances decisamente inopportune. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale e per l'uomo le cose si son messe peggio visto che era palese il suo stato di alterazione psico fisica per abuso di alcol. La sua condotta, sia per l'incidente stradale che per le molestie, probabilmente dipende dal fatto che era palesemente alticcio. Inoltre sul posto passeggero aveva una bottiglia di grappa già in parte consumata. Per lui è scattato il ritiro della patente.