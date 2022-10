Caro bollette, l’iniziativa della focacceria: “Forno gratis, aperto a tutti per cucinare” Possibilità di cuocere senza alcun costo dalle 17 alle 18,50 alla focacceria “Il Frantoio” di Monterosso (La Spezia).. “La gente ha paura dei costi che crescono e ha tanto bisogno”, ha detto il titolare.

Per dare una mano ai suoi concittadini ad affrontare il caro bollette, Simone Arpe, proprietario della focacceria "Il Frantoio" di Monterosso (La Spezia), nelle Cinque Terre, ha pensato di aprire il proprio forno a tutti. "Si cuoce gratis dalle 17 alle 18.50 causa crisi energetica", si legge sul cartello affisso all'esterno del suo esercizio commerciale. L'iniziativa ha catturato subito l'attenzione dei social e sono in tanti ad averne già usufruito.

L'idea è semplice, lo Stato ti aiuta per dieci giorni, un breve periodo, invece io voglio aiutare più che posso, perché la gente ha paura dei costi che crescono e ha tanto bisogno", ha detto il titolare dell’attività a Il Secolo XIX.

Le prime persone ad approfittare dell'offerta, hanno portato una teglia di cannelloni ed buccellato da cuocere. "È tutto gratis, io non chiedo e non pretendo nulla" spiega Arpe che ha comunque evidenziato come a Monterosso già in passato i cittadini si aiutavano tra di loro mettendo a disposizione i propri forni.

Cinquanta, sessanta anni fa, – ha spiegato – un giorno a settimana i forni delle attività del paese cuocevano i pasti preparati in casa dai cittadini. Un modo per aiutarsi in un periodo non facile. Anche oggi non è un periodo facile, ormai a casa la gente è terrorizzata e non accende un elettrodomestico perché ha paura della bolletta

"Accendo il forno la mattina, quando apro alle 5.30, poi durante le ore di lavoro resta sempre in funzione. Così quando faccio la focaccia, in questo orario della sera, posso anche infornare le teglie dei miei compaesani che me le portano, per me non è un costo. Lavoro, in paese c'è gente, e questo è un modo per restituire alla comunità quello che ricevo dai turisti", spiega Simone ai tanti turisti che vanno nel locale a comprare la focaccia.

L'iniziativa è stata apprezzata anche dal sindaco Emanuele Moggia: "È un esempio autentico, genuino, di solidarietà, generosità e attaccamento alla comunità. In un periodo di crisi è un segnale di speranza".