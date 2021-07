in foto: Immagine di repertorio

Si dicono esasperati dalle code infinite lungo le autostrade in Liguria i camionisti che questo pomeriggio hanno deciso di protestare scendendo dai propri Tir. Lo hanno fatto dopo il gesto di un camionista che per primo si è fermato sulla A7 Genova-Milano nei pressi di Arquata Scrivia: l'uomo, dopo una attesa prolungata fermo in coda, ha avvertito il proprietario della azienda per cui lavora ed è sceso dal Tir.

"Abbandonare il mezzo è un atto estremo", il commento di Trasportounito Fiap. L'associazione spiega che "su tutte le principali direttrici autostradali liguri con destinazione o provenienza Genova e con il maggiore porto italiano sotto assedio da ingorghi che bloccano totalmente i varchi, fra gli autisti dei mezzi pesanti, fermi da ore sotto il sole, si sta trasmettendo un vero e proprio tam-tam: scendere dai camion".

Secondo Giuseppe Tagnochetti, coordinatore di Trasportounito Fiap il vaso è ormai colmo e la situazione sfugge a qualsiasi controllo, con i rischi che ne conseguono per chiunque si avventuri in autostrada e della cui responsabilità qualcuno dovrà farsi carico: "Sono mesi che ci sono ingorghi, code e lavori che avrebbero dovuto essere cadenzati negli anni nell'ambito di un'ordinaria manutenzione e che invece sono stati concentrati sul nodo genovese e ligure provocandone il collasso con grave pericolo per la sicurezza stradale e una vera e propria devastazione dei livelli produttivi del sistema economico e trasportistico. Poco a poco la protesta si è allargata e ora sono tanti i camionisti coinvolti nella manifestazione che va avanti da ore creando disagi al traffico autostradale già in ginocchio.